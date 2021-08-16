Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Чауса

«Розгляд запланований на 16 серпня о 9:30», – повідомили в суді

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перегляне рішення про домашній арешт екссудді Дніпровського суду Києва Миколі Чаусу 16 серпня. Про це пише УНН.

«Розгляд запланований на 16 серпня о 9:30», – повідомили в суді.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала апеляційну скаргу на запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець повідомляв, що Рішення ВАКСу про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Чаусу будуть оскаржувати.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт до 18 серпня 2021 року.

Детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса у лікарні «Феофанія».

Раніше Служба безпеки заявила про те, що затримала екссуддю Миколу Чауса на законних підставах. У відомстві заявляли, що знають про його місцезнаходження, і повідомили, затриманому надають необхідну медичну допомогу.

Раніше НАБУ показало відео слідчих дій щодо справи Чауса.

Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя втік у Молдову.