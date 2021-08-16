У Миколаєві госпіталізували дворічного хлопчика, який випав з вікна

У Миколаєві з вікна четвертого поверху випав 2-річий хлопчик

Дитина з чисельними травмами була госпіталізована

У Миколаєві з вікна квартири на четвертому поверсі випав 2-річний хлопчик, його госпіталізували. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Поліціянти з’ясували, що дитина була вдома з бабусею. Коли жінка відволіклась, малюк виліз на підвіконня і випав з вікна.

Дитину з численними травмами госпіталізували.

Проводиться розслідування обставин пригоди.

Поліція закликає батьків не залишати маленьких діток без нагляду і пильнувати, щоб малюки не гралися біля відкритих вікон.

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