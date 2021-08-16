«Слуги» закликали ОПЗЖ не спекулювати на загибелі мера Кривого Рогу

У політсилі зазначили, що зараз робити висновки і гучні обвинувачення цинічно і безвідповідально

Політична партія «Слуга народу» висловила щирі співчуття у зв’язку зі смертю міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова. Про це йдеться в офіційній заяві «слуг».

Політсила звернулася також до Національної поліції України з вимогою забезпечити неупереджене, об’єктивне та всебічне розслідування обставин його смерті.

Крім того, у партії закликали оперативно надати наявні факти щодо цієї справи громаді Кривого Рогу та всім українцям.

«Також закликаємо представників партії «Опозиційна платформа – За життя» надалі утримуватися від цинічних спекуляцій навколо цієї теми. Заява, в якій ОПЗЖ звинуватила у смерті Костянтина Павлова політичних опонентів, свідчить про абсолютну неповагу представників партії до загиблого», – наголосили «слуги».

Йдеться, зокрема, про низку заяв нардепів від ОПЗЖ про те, буцімто Павлова не стало в результаті замовного вбивства, і натяки на ймовірну причетність до цього провладної політсили.

У своїй заяві «слуги народу» нагадали, що нині тривають початкові експертизи, опитування можливих свідків, на місці перебувають керівник поліції Дніпропетровської області та слідчо-оперативні групи.

«У понеділок президент Володимир Зеленський заслухає доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування. Вважаємо, що зараз робити якісь висновки та гучні звинувачення цинічно та безвідповідально», – підсумували у партії.

До слова, правоохоронці порушили кримінальну справу через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються.

Нагадаємо,15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. «Главком» зібрав найвідоміші факти про політика.

Зазначимо, про вбивство Костянтина Павлова заявив його однопартієць Вадим Рабінович.

Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.