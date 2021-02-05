«Слуга» про претензії до Мінекономіки: нардепи незадоволені, а міністр вже двічі ухилився від звіту

Людмила Буймістер критично відгукнулася про роботу міністра економрозвитку Ігоря Петрашка

Міністр економрозвитку Ігор Петрашко не вживає жодних заходів для подолання економічної кризи і ухиляється від звіту перед депутатами профільного парламентського комітету. Про це заявила народний депутат, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер в коментарі УНН.

«Стан нашої економіки говорить сам за себе. Тому, на жаль, тут позитиву абсолютного ми не спостерігаємо. Ба більше — якихось активних дій щодо подолання кризових явищ в економіці, пов’язаних з коронавірусом, локдауном і всіма негативними наслідками ми не бачимо від міністра економіки на сьогодні. Злагодженої політики Мінекономіки з тим же Мінфіном немає, не проводяться рішучі заходи, які сьогодні потрібні. Те, що сьогодні відбувається в секторі управління державними підприємствами, взагалі не витримує жодної критики», — сказала Буймістер.

За її словами, депутати незадоволені роботою міністра і прагнуть заслухати його звіт на засіданні економічного комітету, проте він вже двічі скасовував зустріч.

«Ми Ігоря Петрашка давно чекаємо на комітеті, особливо з урахуванням того, що зараз іде процес поділу Міністерства на Мінекономіки та Міністерство аграрної політики. Уже двічі ця зустріч скасовувалась, але ми чекаємо, коли міністр економіки прийде і розповість про свої подальші плани», — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше депутат Сергій Тарута повідомив, що депутати парламентського економічного комітету за два тижні планують заслухати звіт міністра економрозвитку Ігоря Петрашка, за наслідками якого прийматимуть рішення про ефективність міністра. Він також наголосив, що депутати мають багато претензій до його роботи.

Водночас народний депутат Вадим Івченко заявив, що міністр економрозвитку Ігор Петрашко повністю провалив роботу економічного блоку і не пропонує заходів для стимулювання економіки. А депутат фракції «Батьківщина» Валентин Наливайченко вважає, що за весь період своєї роботи міністр економіки Ігор Петрашко не зробив жодного кроку, щоб допомогти українцям вижити під час карантину, і назвав його найпровальнішим міністром економіки.