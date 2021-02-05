Міністр інфраструктури стверджує, що Укрзалізницю треба розділити

Криклій нагадав, що в 2021 році буде виділено рекордну суму для фінансування оновлення залізничної інфраструктури

«Укрзалізниця» буде розділена на окремі компанії та переходитиме до державно-приватного партнерства. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030 на тему «Розвиток промисловості, транспорту та інфраструктури».

«Маємо провести анбандлінг, розділення компанії на окремі підрозділи. І власне це є в тому числі однією з вимог по нашому євроінтеграційному процесу. Інфраструктура – це одна з перших сфер, де ми впевнено крокуємо в частині передачі повноважень від держави до приватного капіталу, який може мобільніше, креативніше, раціональніше використовувати ті ресурси. І країна, і індустрія від цього виграє. Ми вже зробили певний прогрес у демонополізації вантажних перевезень. Приватний бізнес зможе зайняти своє місце у залізничних перевезеннях, і покращувати тут ситуацію», – розповів Криклій.

Він також нагадав, що в поточному році буде виділено рекордну суму коштів з бюджету на фінансування оновлення залізничної інфраструктури, що дозволить закупити нові вагони, привести в належний стан вокзали.

«Це майже 100 нових пасажирських вагонів. А це приблизно на 5% оновлення наявного рухомого складу, так би мовити, ще живого рухомого складу у пасажирських перевезеннях. Хочемо також в цю програму включити і залізничні вокзали, оновлення, і інфраструктурну складову, в першу чергу те, що стосується електрифікації окремих ділянок. Бо зараз українська залізниця має одну другу від загальної протяжності мережі електрифіковану», – повідомив Криклій.

Він нагадав, що є профільний законопроєкт, який необхідно прийняти для реформи УЗ.

«Я буду періодично повертатися до того, що без співпраці у трикутнику виконавча гілка влади і законодавча, не всі реформи можна зробити на одному бажанні», – наголосив міністр.

Частина вокзалів, за словами Криклія, готується до передачі в концесію. Планується, що в них будуть створені торгівельні зони, як в країнах Європи, що збільшить кількість відвідувачів.

«Ми крокуємо до державно-приватного партнерства. Це перших 6 залізничних вокзалів. Зі Світовим банком розроблені відповідні документи, і вже в цьому році будемо розпочинати ці концесійні проєкти. І наша мета – щоб з традиційних залізничних вокзалів, які просто використовувалися для транзиту, це були вже мультифункціональні місця, де пасажир може отримати і послугу, і сервіс, і щось придбати», – сказав Криклій.

Раніше глава «Укрзалізниці» Володимир Жмак повідомляв, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії) будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.

Водночас народний депутат, член парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук зазначала, що без підтримки з боку держави провести комплексне реформування «Укрзалізниці» нереально.