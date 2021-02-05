Рахункова палата назвала суми, які держава недоотримує від митників та податківців

Дані за 2019 та перші чотири місяці 2020-го: держбюджет недоотримав 54,5 млрд грн платежів, що контролювалися митницею, та 12 млрд грн – податковою

Держбюджет протягом 2019 року та січня-квітня 2020-го недоотримав понад 66 млрд грн платежів, які контролювалися митними та податковими органами.

Про це повідомляє Рахункова палата.

Причина – відсутність належного планування з боку Мінфіну та координації роботи Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України.

Протягом вказаного періоду (увесь 2019 рік до квітня 2020-го) державний бюджет недоотримав 54,5 млрд грн платежів, що контролювалися митницею, та 12 млрд грн – податковою.

Про це свідчать результати аудиту ефективності діяльності Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України.

Міністерство фінансів на 2019 та 2020 роки планувало та прогнозувало надходження до держбюджету податків, зборів, митних та інших платежів без врахування наявної бази та кризових явищ в Україні, і Рахункова палата протягом останніх семи років неодноразово на цьому наголошувала.

Неточність прогнозування Мінфіном зумовлена неякісним прогнозуванням макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України з боку Мінекономіки. Крім того, неналежно координували свою діяльність щодо забезпечення надходжень ДФС, ДПС і Держмитслужба.

Аудитом встановлено, що у 2019 році відсоток виконання плану за окремими платежами коливався від 46% (відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України) до 233% (частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до державного бюджету), у січні - квітні 2020 року – від 41,8% (рента за користування надрами для видобування природного газу) до 157,6% (акцизний податок з ввезеного в Україну тютюну та тютюнових виробів).

Частково це зменшувало допущені Мінфіном прорахунки при прогнозуванні доходів державного бюджету.

У Рахунковій палаті зазначають, що наявність систематичних переплат негативно впливає на доходи бюджету в подальшому, оскільки платник податків має право на залік чи повернення надміру сплачених платежів. На 1 травня 2020 року найбільші суми переплат обліковувались з податку на прибуток – 11,5 млрд грн, ПДВ – 2,6 млрд грн, неподаткових платежів – 1,6 млрд грн тощо.

Мінфіном зазначено, що на невиконання планових показників надходжень митних платежів у 2019 році вплинуло зміцнення курсу гривні.

Ще одна причина – запровадження з квітня цього року механізму імпортування газу в режимі митного складу із можливістю зберігання протягом 1095 днів без сплати митних платежів НАК «Нафтогаз України».

Як наслідок, надходження ПДВ з імпорту природного газу у 2019 році, за оцінками Мінфіну, зменшились майже на 5,2 млрд грн порівняно з попереднім роком.