Списання вагонів за віком завдасть колосальних збитків «Укрзалізниці»: звернення нардепа

«Примусове списання вантажних вагонів призведе до того, що «Укрзалізниця» втратить основні засоби – вагони, які зараз приносять їй доходи» – Бондарєв

Нардеп Бондарєва звернувся до голови ТСК щодо «Укрзалізниці»

Проєкт щодо обмеження експлуатації вантажних вагонів за нормативним віком, розроблений Міністерством інфраструктури, несе серйозні загрози для подальшої діяльності Укрзалізниці, яка є стратегічним підприємством України, тому не може бути підтриманий. Про це йдеться у депутатському зверненні народного депутата, члена Транспортного комітету ВР та Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з «Укрзалізниці» Костянтина Бондарєва до Голови ТСК Юлії Гришиної.

Як сказано у зверненні, проєкт МІУ передбачає, що до 2031 року «Укрзалізниця» має списати понад 50 тис. вагонів (62% парку підприємства, в т.ч. 100% зерновозів), а для заміщення такої кількості вагонів компанії необхідно буде витратити близько 75 млрд грн. Проте, враховуючи стан підприємства, власних грошей на такі закупівлі у компанії немає, а залучення кредитних коштів – недоцільне, оскільки компанія вже має значний кредитний тягар.

«Втрата Укрзалізницею рухомого складу – це відкрита загроза державному підприємству, що матиме серйозні наслідки і нанесе колосальний збиток підприємству», – підкреслив Бондарєв.

Як вказує нардеп, зношеність основних активів «Укрзалізниці» залишається на дуже високому рівні: більш ніж по 1/3 довжини залізничних колій прострочені реконструкції та капітальні ремонти, а зношеність локомотивів перевищує 95%. Враховуючи, що за цими напрямами «Укрзалізниця» є монополістом, компанія має спрямувати інвестиції передусім у оновлення основних фондів монопольних сегментів – інфраструктуру та тягу, а не в закупівлю вагонів.

«Примусове та відверто диверсійне списання вантажних вагонів призведе до того, що Укрзалізниця втратить основні засоби – вагони, які зараз приносять їй доходи. А відповідно – свою частку на ринку вантажних вагонів на користь приватних операторів рухомого складу», – зауважив нардеп.

Він також підкреслив, що проєкт викликав велике занепокоєння у бізнес-спільноти: провідні бізнес-асоціації України публічно надали конструктивну критику та направили листи до МІУ щодо недопустимості прийняття проєкту наказу у поточній редакції.

«Вже понад 200 компаній (представники аграрних, коксохімічних, вугледобувних, підприємств, металургійних та гірничо-збагачувальних комбінатів, виробників будівельних матеріалів та операторів рухомого складу) підписали «Антимеморандум» проти обмеження строків експлуатації вантажних вагонів, і домовилися про співпрацю задля недопустимості створення кризи на ринку вагонів в Україні», – наголосив Бондарєв.

На його переконання, основна проблема – не вік вагонів, а відсутність належного контролю за проведенням планових ремонтів. Адже у розвинутих країнах (США, ЄС) вантажні вагони не мають граничного терміну експлуатації – тільки висновок про технічних стан.

«Через безконтрольність галузь ремонтів вагонів пронизана корупцією (коли дешевше заплатити інспектору, аніж якісно ремонтувати вагон). Це призводить до того, що на мережі УЗ експлуатується чимало вагонів, яким місце тільки в ремонтному депо», – підкреслив народний обранець і закликав голову ТСК на наступному засіданні Комісії включити до порядку денного питання щодо негативного впливу на «Укрзалізницю» цього проєкту.

Як відомо, МІУ у рамках проєкту «Велико будівництво на УЗ» ініціювало списання вантажних вагонів за віком, і будівництва нових на українських вагонобудівних заводах. Вартість проєкту, за попередніми оцінками, становить понад 100 млрд грн, а шляхи фінансування проєкту досі не визначені. Проти списання вагонів виступили понад 200 українських компаній та асоціацій: вони закликали владу не допустити списання вагонів, адже через цей проєкт бізнес та «Укрзалізниця» втратять мільярди, а зароблять на ньому лише декілька людей-власників вагонобудівних заводів, серед яких олігарх Ігор Коломойський.