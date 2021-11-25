Невакцинованих українців усунуть від роботи. Уряд затвердив дату

Відсторонені від роботи громадяни не отримуватимуть зарплату, а час вимушеної «відпустки» не зарахують до страхового стажу

В Україні розширили перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу стала обов'язковою. До списку потрапили працівники установ соцзахисту, держкомпаній «Укрзалізниця» та «Укрпошта» та інші. Невакцинованих відсторонятимуть від роботи з 9 грудня. Вони не отримуватимуть зарплату, а час вимушеної «відпустки» не зарахують до страхового стажу.

Таке рішення ухвалили під час засідання Кабміну 24 листопада, яке транслювалось на youtube-каналі Кабміну.

Також тепер мають обов'язково вакцинуватися:

працівники закладів соціальної сфери, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ;

працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівники стратегічних для держави підприємств («Укрпошта», «Укрзалізниця» та ін.).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав це рішення відповідальним підходом. Адже представники зазначених підприємств, організацій під час виконання своєї діяльності та обов'язків найбільше контактують з іншими людьми, повідомляє «Обозреватель».

«Що стосується держслужбовців та освітян, які раніше вже були внесені до відповідного переліку професій, то переважна більшість категорій громадян практично вже повністю вакцинована. Зокрема, понад 96% першою дозою і понад 85% повністю», – заявив глава Кабміну.

Шмигаль заявив, що наказ МОЗ про розширення переліку професій набирає чинності вже 9 грудня. Повернутись на роботу можна після першої дози вакцинації. Востаннє цей перелік розширили 9 листопада.

Кого вже внесли до переліку?

Раніше до переліку професій, для яких щеплення від Covid-19 є обов'язковим, внесли працівників:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих держадміністрацій та структурних підрозділів;

усіх навчальних та наукових установ.

Співробітники зазначених організацій потрапили до переліку обов'язкового вакцинування через важливість для країни їхньої безперебійної роботи. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Що буде із зарплатою для відсторонених?

Усуненим від роботи людям зарплата не виплачуватиметься. Причина проста: згідно із законодавством, заробітна плата нараховується за виконану роботу. А оскільки відсторонений співробітник виконувати її не може, то, відповідно, і грошей йому платити нема за що.

Крім того, час, проведений «у відстороненні», не зараховуватиметься до стажу ні для призначення пенсії, ні для оплати лікарняних.

Допуск до роботи

У документі Кабміну вказується, що термін відсторонення спливає після усунення обставин, що його зумовили. Так, ними можуть бути:

надання усуненим сертифіката про вакцинацію;

скасування/зупинення дії постанови.

Кого із невакцинованих допустять?

Не всі невакциновані від COVID-19 будуть усунені від роботи. Для тих, хто має абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень, зроблено виняток.

Довести це можна буде лише одним способом. Потрібно надати медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти коронавірусу, виданий закладом охорони здоров'я.

Коли 60% дорослого населення України отримає щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу, у нашій державі можуть розпочати бустерне щеплення. Йдеться про третю дозу препарату.

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