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    «Північний потік – 2» посилить залежність ЄС від Росії – прем'єр Польщі

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    Матеуш Моравецький наголосив, що&nbsp;частина ЄС вже сильно залежить від російських енергоносіїв - «Північний потік – 2» посилить залежність ЄС від Росії – прем'єр Польщі
    Матеуш Моравецький наголосив, що частина ЄС вже сильно залежить від російських енергоносіїв
    фото: intv

    На думку польського прем’єра, Росія використовує газ як політичний козир

    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що запуск «Північного потоку – 2» посилить залежність Європейського Союзу від РФ. Відповідну заяву він зробив у ході зустрічі з прем'єром Хорватії Андрієм Пленковичем у Загребі, пише Euractiv.

    На думку польського прем’єра, Росія використовує газ як політичний козир, а також за допомогою цього трубопроводу чинить тиск на Євросоюз, включаючи Варшаву.

    «Частина ЄС вже сильно залежить від російських енергоносіїв, і, якщо трубопровід почне працювати, можна зробити висновок, що ми станемо ще більш залежними», – сказав Моравецький.

    До слова, США пообіцяли і надалі вводити санкції проти «Північного потоку – 2».

    Нагадаємо, днями США запровадили санкції проти «Північного потоку – 2».

    Раніше депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США.

    Як відомо, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

    Також США назвали гарантований спосіб знищення «Північного потоку – 2».

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    Теги: ЄС Росія енергетика Польща газ Північний потік-2
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    «Північний потік – 2» посилить залежність ЄС від Росії – прем'єр Польщі