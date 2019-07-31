Споживачі звернулись до центрів обслуговування клієнтів «Житомиргазу» 163 тисячі разів



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Про те, як користуватися новою системою, підказує адміністратор, який постійно перебуває в залі

Центр обслуговування клієнтів не має аналогів серед енергетичних компаній Житомирської області

За сім місяців 2019 року клієнти «Житомиргазу» звернулись до центрів обслуговування у Коростені, Новограді-Волинському, Житомирі, а віднедавна ще й Малині 163 131 разів. В середньому один центр обслуговує 500 споживачів на день.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Понад 80% звернень від житомирян стосуються роз’яснень за особовим рахунком, консультацій з оплати за газ та передачі показань лічильника. Зокрема, фахівці Центру надали більше 186 тисяч консультацій та прийняли близько тисячі письмових звернень.

«До Центрів обслуговування клієнтів щодня звертається близько 520 споживачів природного газу. Тільки у Житомирі середній показник зареєстрованих клієнтів у «електронній черзі» сягає 650 в день. В центрах обслуговування кожен клієнт має можливість оперативно отримати консультацію та весь спектр послуг, які стосуються газопостачання. До ЦОК також звертаються споживачі з проханням зареєструвати їх у «Особистому кабінеті», серед яких і люди поважного віку», - заявив начальник управління клієнтського сервісу Сергій Пікуль.

Центр обслуговування клієнтів не має аналогів серед енергетичних компаній Житомирської області. Зали центру обслуговування обладнані «електронною чергою». Це автоматизована система розподілу клієнтів, яка мінімізує час очікування споживача в черзі. Про те, як користуватися новою системою, підказує адміністратор, який постійно перебуває в залі.

Фахівці центру забезпечують комплексне обслуговування клієнтів, надають повний перелік послуг компанії – від інформації за особовим рахунком до оформленням документів для відключення (підключення) газового обладнання чи його ремонту.

Також клієнти можуть отримати консультацію щодо створення Особистого кабінету на сайті 104.ua, за допомогою якого споживач може контролювати свій рахунок за газ, здійснювати онлайн оплату, замовляти послуги та дізнаватися про новини газових компаній. На сьогодні у особистому кабінеті зареєстровано 94,6 тисяч споживачів Житомирської області, за рік кількість користувачів зросла на третину.