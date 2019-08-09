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    Економіка та фінанси

    Справа НАБУ щодо «Роттердам+» побудована на словах одного експерта – експерт

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    Трохимець також звернув увагу на можливий комерційно-замовний характер подібних висновків невідомого експерта - Справа НАБУ щодо «Роттердам+» побудована на словах одного експерта – експерт
    Трохимець також звернув увагу на можливий комерційно-замовний характер подібних висновків невідомого експерта

    Виходячи з виступу голови НАБУ, навіть не зрозуміло – думка експерта висловлена письмово чи усно, - Трохимець

    Неприпустимо, коли висновки Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в суспільно важливих справах ґрунтуються на точці зору одного експерта.

    Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець, коментуючи прес-конференцію керівництва НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

    «Щонайменше не солідно, коли НАБУ ґрунтує висновки та оголошує підозру на базі думки одного експерта. А якщо брати до уваги, що мова йде про таке суспільно важливе питання, як формула «Роттердам+», це категорично неприпустимо. Тим більш, що ім'я цього експерта є втаємниченим. Виходячи з виступу Ситника, навіть не зрозуміло – думка експерта висловлена письмово чи усно» – заявив Трохимець, коментуючи пресконференцію директора НАБУ Артема Ситника.

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    Під час пресконференції Ситник заявив: «Кожна із складових формули («Роттердам+» – ред.) досліджувалася на предмет її обґрунтованості. І як наслідок вивчення з самого початку, коли почалося обговорення цього тарифу, закінчуючи тим, які були спричинені наслідки. Це не мої слова і не слова навіть прокурора. Це слова експерта, який зробив ці висновки на підставі постанови про призначення експертизи детектива».

    Трохимець також звернув увагу на можливий комерційно-замовний характер подібних висновків невідомого експерта.

    «Пригадую, на початку року академік Валерій Геєць, казав, що проведення подібних експертиз є своєрідним бізнесом. До речі, він тоді розповідав саме про «Роттердам+» – повідомив президент Асоціації енергетики України.

    Нагадаємо, 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули «Роттердам+».

     

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