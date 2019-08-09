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    Справа «Роттердам+»: суд обирає першому затриманому запобіжний захід

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    <p>Шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули &laquo;Роттердам+&raquo;, детективи НАБУ повідомили про підозру</p> - Справа «Роттердам+»: суд обирає першому затриманому запобіжний захід

    Шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», детективи НАБУ повідомили про підозру

    Холодницький повідомив, що у випадку, якщо інші фігуранти не прийдуть на допит, їх оголосять в розшук

    Фігурантів справи «Роттердам+» можуть оголосити в розшук.

    Про це заявив директор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький на брифінгу 9 серпня.

    Він повідомив, що зараз триває судове засідання по обранню запобіжного заходу одному з підозрюваних по цій справі.

    «Одного підозрюваного було вчора затримано, зараз триває судове засідання по обранню запобіжного заходу. Там заставу ми просили тримання під вартою з альтернативою застави у 50 млн грн, це член НКРЕКП», - сказав Холодницький.

    За його словами, у випадку, якщо інші фігуранти не прийдуть на допит, їх оголосять в розшук.

    «Є фігуранти, які зараз не затримані, оскільки перебувають за межами України. Щодо них розпочато кримінальний процес, їм залишено підозри. Їх викликано на вівторок-середу до детективів. У  випадку їхньої неявки будуть вживатися заходи для їхнього розшуку», - заявив директор САП.

    Нагадаємо, детективи НАБУ 8 серпня під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

    Зокрема, йдеться про: 

    • ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг
    • чинного директора ДП «Оператор ринку» (на момент запровадження «Роттердам+» - член НКРЕКП);
    • начальника відділу НКРЕКП;
    • керівника управління НКРЕКП;
    • заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України;
    • директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.

     «Дії всіх шести осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання службовим становищем»). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво», - заявили в СБУ.

    Повідомляється, що одного з підозрюваних — екс-члена НКРЕКП — затримали. Місцезнаходження ще чотирьох — екс-голови НКРЕКП та топ-менеджерів групи компаній, наразі невідомо. Їм повідомлено про підозру в порядку ст.278, ст.135 Кримінального процесуального кодексу України.

    Джерело: РБК-Україна

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