«Роттердам +» дозволила забути про віялові відключення електроенергії і ручне ціноутворення, - експерт



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На думку експерта, введення формули «Роттердам +» зробило ціноутворення прозорим, замість існуючого до цього ручного регулювання цін на вугілля

Плачков висловив упевненість, що розслідування НАБУ в кінцевому підсумку призведе до визнанням формули «Роттердам +» економічно обгрунтованою

Введення формули «Роттердам +» дозволило забути про віялові відключення електроенергії і ручне регулювання цін на вугілля. Про це заявив голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков в коментарі журналісту.

«Після введення «Роттердам +» ми забули про загрозу віялових відключень, ми забули про аналіз кількості вугілля на складах і т.д.», - заявив Плачков.

Плачков висловив упевненість, що розслідування НАБУ в кінцевому підсумку призведе до визнанням формули «Роттердам +» економічно обгрунтованою. Так він прокоментував факт затримання детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) директора ДП «Оператор ринку», колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокимова та повідомлення про підозру шести особам у, так званій, справі «Роттердам +».

«У чому полягала формула «Роттердам плюс»? Що вугілля можна було купувати за ціною, не вище ціни, яка визначається на біржі в Роттердамі плюс доставка. І я впевнений, що після перевірки реальних цін, за якими купувалося вугілля, ця ситуація закриється. Тому що насправді ніхто не купував, наскільки у мене інформація є, вугілля за тією ціною, що визначалася формулою як максимально допустима ціна», - вважає експерт.

На думку експерта, введення формули «Роттердам +» зробило ціноутворення прозорим, замість існуючого до цього ручного регулювання цін на вугілля, що породжувало багато проблем, в тому числі, і дефіцит вугілля.

«Це була абсолютна прозорість. І ціноутворення формувалося на ринкових умовах. Не міністерство або НКРЕКП визначало ціну вугілля. Це призводило до того, що за тією ціною, яку визначали, вугілля не було, компанії не могли його купувати або купували зі збитками, або на складах його не було», - нагадав Плачков.

Експерт також зазначив, що в «Роттердам +» була закладена методика імпортного паритету, що дозволило енергогенеруючим компаніям мати вибір постачальника вугілля. «Імпортний паритет - це максимально допустима ціна. Це дозволяло генеруючим компаніям маневрувати, дозволяло оперативно закуповувати вугілля, вписуючись в цю ціну, і забезпечувати станції паливом. А електростанції забезпечували електроенергією енергосистему», - повідомив Плачков.

Енергетик вважає, що якби формула «Роттердам +» свого часу не була введена, це призвело б до дефіциту електроенергії і її відключень, перш за все, для промислових споживачів.

Нагадаємо, 3 березня 2016 Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову №289, якою затвердила методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії. Відповідно до даної методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).

З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дію формули «Роттердам +» припинилася.