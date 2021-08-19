Справа «Роттердам+». Адвокат звинуватив у змові заводи Коломойського і активістів-антикорупціонерів

Адвокат Побережний вважає, що заводи Коломойського і антикорупціонери домовилися зривати засідання ВАКС

Феросплавні заводи Ігоря Коломойського і активісти-антикорупціонери вступили в змову для зриву засідань Вищого антикорупційного суду у справі про закриття «Роттердам».

Про це повідомив адвокат Дмитро Побережний в коментарі телеканалу «Україна24».

«Очевидно, що є певна змова, по-перше, це між скаржниками. Тому, по черзі вони не з'являються на судове засідання для того, щоб їх зривати», – заявив адвокат.

Розгляд спільного позову заводів Коломойського і антикорупціонерів триває уже понад 2 місяці. За цей час ВАКС змушений був 9 разів переносити розгляд засідання через систематичну неявку позивачів. Зокрема так званий ініціатор справи «Роттердам+» Віктор Чумак не з’явився на жодне з 9 судових засідань.

На переконання Побережного, доводи, які позивачі вказали у своїх скаргах, безпідставні.

«І на тих доводах, на яких будуються їхні скарги, як юрист, я можу сказати, що прийняте рішення не може бути скасоване», – додав Побережний.

Нагадаємо, 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу «Роттердам+». Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи «Роттердам +» тривало більше 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.