Заступник комунального підприємства підозрюється у розкраданні 0,5 млн грн на ремонті доріг

Правоохоронці заявили про викриття злочинної схеми розкрадання бюджетних коштів

18 серпня правоохоронці повідомили про підозру одному із заступників керівника комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» та інженеру технічного нагляду у розкраданні бюджетних коштів на ремонті доріг (ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Оболонською окружною прокуратурою міста Києва спільно з СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві та УСР у м. Києві ДСР НП України викрито організовану групу у складі працівників КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва», посадових осіб підрядних організацій та інженера технагляду, які розробили злочинну схему розкрадання бюджетних коштів на ремонті доріг з розподіленням ролей кожного з її учасників», – йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, упродовж 2019 року за результатами допорогових закупівель посадовими особами комунального підприємства укладено ряд договорів з підрядною організацією на виконання капітальних ремонтів асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів на загальну суму 2,245 млн грн.

«Частину робіт будівельна компанія виконала з порушенням технології, чинних будівельних норм та стандартів, що призвело до невідповідності фактичних обсягів виконаних робіт тим, які зазначені в документах», – вказали правоохоронці.

«У свою чергу, службові особи КП та інженер технічного нагляду достовірно знаючи, що укладене підрядником асфальтобетонне покриття не відповідає вимогам державних будівельних норм, підписали акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт, внаслідок чого бюджетні кошти були безпідставно перераховані товариству, чим спричинено збитки місцевому бюджету у розмірі понад пів мільйона гривень», – зазначає прокуратура.

Наразі встановлюється причетність вказаних осіб до інших епізодів злочинної діяльності, а також інші учасники злочинної схеми для притягнення їх до відповідальності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.