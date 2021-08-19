На Сумщині прокурор на смерть збив бабусю і втік

Трагедія сталася у місті Конотоп

У Конотопі Сумської області прокурор на смерть збив 81-річну бабусю та втік з місця ДТП. Розпочато службове розслідування. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

«Дорожньо-транспортна пригода сталась у м. Конотоп 18 серпня 2021 року близько 4 год 10 хв. Рухаючись по вул. Пушкіна в районі ВАТ «Конотопський електромеханічний завод», водій автомобіля КІА Optima здійснив наїзд на жінку, яка йшла в зустрічному напрямку та вела в руках велосипед. У результаті ДТП 81-річна потерпіла загинула на місці, водій втік», – йдеться в повідомленні.

Водій знаходиться поза штатом однієї з місцевих прокуратур. Його все ж затримали, вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

«Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого) КК України. Досудове розслідування доручено 4 відділу ТУ ДБР, розташованому в м. Полтава», – інформує прокуратура.

Нагадаємо, у середу, 18 серпня, вранці на трасі між Києвом та Бояркою трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.

Читайте також: