Правоохоронці проводять обшуки ще на двох комунальних підприємствах Києва

Посадовці підозрюються у привласненні коштів, призначених для облаштування вуличного освітлення

Святошинська окружна прокуратура Києва за оперативного супроводження Головного управління ДФС у Києві проводить слідчі дії у службових приміщеннях комунального підприємства «Інформатика», КП «Київміськсвітло», а також за адресами розташування офісних приміщень підрядних організацій. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними прокуратури, вказані підприємства та підрідники налагодили схему привласнення коштів, призначених для облаштування вуличного освітлення.

Слідчі дії проводяться в межах розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами зазначених комунальних підприємств шляхом завищення вартості придбаних товарів і послуг та подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунки підприємств з ознаками ризикованості.

19 серпня на підставі ухвал суду в офісних приміщеннях комунальних та підрядних підприємств, а також за адресами фактичних місць проживання службових осіб КП та співробітників комерційних структур розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Як відомо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто. «І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію та створити підгрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни», – зазначив мер столиці.

За даними ЗМІ, правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку, щоб усунити його з посади голови Київської міської держадміністрації.