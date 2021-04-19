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    Економіка та фінанси

    Справа «Роттердам+» приречена на закриття через бездоказовість, – Вовк

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    Колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк - Справа «Роттердам+» приречена на закриття через бездоказовість, – Вовк
    Колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    9 квітня САП втретє закрила справу «Роттердам +». Перший раз справа була закрита 27 серпня 2020 року

    Справу «Роттердам+» чекає чергове закриття через відсутність в ній жодних доказів вчинення злочину.

    Про це заявив колишній підозрюваний в цій справі, ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк.

    «На минулому тижні САП своїм рішенням ВТРЕТЄ закрило справу «Роттердам+», а сьогодні вийшли новини про чергове скасування закриття справи. Але хай не радіють - справа залишилась бездоказовою, безперспективною та політичною. А тому її чекатиме стільки закриттів скільки знадобиться до повної перемоги», – заявив Вовк на своїй сторінці в Facebook.

    Він зазначив, рішення замголови САП Максима Грищука скасувати постанову прокурора про закриття справи повинне отримати юридичну оцінку.

    «Скасування закриття руками в.о. керівника САП Грищука ще будуть вивчати юристи, але очевидним є нестримне бажання НАБУ тримати справу «живою» – сьогодні 6 роковини роботи пана Ситника на посаді директора НАБУ і 2/3 з них він присвятив цьому PR-шоу на підтримку Коломойського», – додав Вовк.

    Нагадаємо, 9 квітня САП втретє закрила справу «Роттердам +». Перший раз справа була закрита 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс Генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

    В ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Більше 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну і юридичну обґрунтованість.

    Вищий антикорупційний суд тричі підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та прийшли до висновку про відсутність у справі «Роттердам+» складу злочину.

    Теги: суд НАБУ Дмитро Вовк САП Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
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