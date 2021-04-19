Справа «Роттердам+» приречена на закриття через бездоказовість, – Вовк

9 квітня САП втретє закрила справу «Роттердам +». Перший раз справа була закрита 27 серпня 2020 року

Справу «Роттердам+» чекає чергове закриття через відсутність в ній жодних доказів вчинення злочину.

Про це заявив колишній підозрюваний в цій справі, ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк.

«На минулому тижні САП своїм рішенням ВТРЕТЄ закрило справу «Роттердам+», а сьогодні вийшли новини про чергове скасування закриття справи. Але хай не радіють - справа залишилась бездоказовою, безперспективною та політичною. А тому її чекатиме стільки закриттів скільки знадобиться до повної перемоги», – заявив Вовк на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, рішення замголови САП Максима Грищука скасувати постанову прокурора про закриття справи повинне отримати юридичну оцінку.

«Скасування закриття руками в.о. керівника САП Грищука ще будуть вивчати юристи, але очевидним є нестримне бажання НАБУ тримати справу «живою» – сьогодні 6 роковини роботи пана Ситника на посаді директора НАБУ і 2/3 з них він присвятив цьому PR-шоу на підтримку Коломойського», – додав Вовк.

Нагадаємо, 9 квітня САП втретє закрила справу «Роттердам +». Перший раз справа була закрита 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс Генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

В ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Більше 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну і юридичну обґрунтованість.

Вищий антикорупційний суд тричі підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та прийшли до висновку про відсутність у справі «Роттердам+» складу злочину.