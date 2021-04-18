США розробили план дій на випадок смерті Навального

Радник Джо Байдена нагадав Росії про відповідальність за життя опозиціонера

Уряд США попередив владу Росії про наслідки, які настануть у випадку смерті опозиціонера Олексія Навального, що зараз перебуває в увʼязненні в одній із російських колоній. Про це в інтерв'ю CNN розповів радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

«Ми повідомили російському уряду, що те, що відбувається з Навальним під вартою, є їх відповідальністю, і вони будуть притягнуті до відповідальності перед міжнародним співтовариством», – сказав Салліван.

Говорячи про конкретні заходи, він зазначив, що розглядається безліч різних кроків у разі смерті Навального. Однак Саліван заявив, що не має наміру називати ці заходи публічно.

Прихильники Навального заявляють, що здоров'я 44-річного критика Кремля стрімко погіршується, його прес-секретар каже, що він «вмирає», а лікарі повідомляють, що у нього зростає ризик ниркової недостатності і проблеми з серцем.

Президент Джо Байден в суботу заявив, що ситуація з Навальним «абсолютно несправедлива і абсолютно неприйнятна», але відмовився від подальшого обговорення. Він не піднімав питання про Навального під час заяв про санкції проти Росії на цьому тижні, і ця тема не обговорювалася у вівторок під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння «новічком».

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області. 31 березня опозиціонер оголосив голодування.

Сьогодні лікарі Навального назвали стан вʼязня критичним.

У звʼязку з цим представники російської опозиції анонсували на середу, 21 квітня масові заходи у ряді міст країни.