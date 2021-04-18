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    Імпорт струму з Росії. Нардеп закликав допитати членів НКРЕКП

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    Схема полягала в перепродажі електроенергії київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 через підставні компаній, пов&rsquo;язані з керівництвом НКРЕКП, для потреб &laquo;Укрзалізниці&raquo; з націнкою 30-40% - Імпорт струму з Росії. Нардеп закликав допитати членів НКРЕКП

    Схема полягала в перепродажі електроенергії київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 через підставні компаній, пов’язані з керівництвом НКРЕКП, для потреб «Укрзалізниці» з націнкою 30-40%

    Фото: zbk.org.ua

    Михайло Волинець стверджує, що НАБУ встановила збитки від створеної НКРЕКП схеми для «Укрзалізниці» в 1,94 млрд грн

    Національне антикорупційне бюро України підтвердило факт розслідування створеної Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схеми завищення цін на електроенергію для «Укрзалізниці». Тепер НАБУ повинне допитати членів комісії через їх роль в імпорті струму з Росії і Білорусі. Про це заявив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

    «Судячи з тієї кількості корупційних прецедентів від напівлегальних керівників НКРЕКП, жодних сумнівів, що попереду сенсаційні викриття. В тому числі окремо – з питання кризи в енергетичній галузі, простою держшахт через відновлення незалежним регулятором імпорту електроенергії з Білорусі та Росії у січні та лютому цього року», – повідомив Волинець.

    За словами нардепа, НАБУ встановила збитки від створеної НКРЕКП схеми для «Укрзалізниці» в 1,94 млрд грн за 2019-2020 роки.

    «З головними фігурантами справи наразі працюють детективи НАБУ – проводяться обшуки і допити», – додав Волинець.

    Нагадаємо, раніше НАБУ підтвердило факт розслідування схеми на 1,94 млрд грн із завищення цін на електроенергію для «Укрзалізниці». За інформацією народних депутатів-членів тимчасової слідчої комісії парламенту, авторами схеми міг бути особисто голова НКРЕКП Валерій Тарасюк та член комісії Дмитро Коваленко.

    Схема полягала в перепродажі електроенергії київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 через підставні компаній, пов’язані з керівництвом НКРЕКП, для потреб «Укрзалізниці» з націнкою 30-40%.

    Раніше народний депутат Валентин Наливайченко заявляв, що Національне антикорупційне бюро розслідує можливу участь керівництва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) в схемі постачання електроенергії для потреб Укрзалізниці за завищеними цінами.

    Також тарифна комісія НКРЕКП спотворила правила роботи ринку електроенергії в інтересах обмеженого кола посередників, які збагачуються на перепродажі електроенергії держкомпаніям по завищеній ціні. Про це під час виступу у Верховній Раді 15 квітня заявив перший заступник комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.

    Також народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявляв, що Уряд має негайно провести засідання для обговорення проблем Укрзалізниці і звільнити Наглядову раду, яка довела компанію до кризового стану.

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    Теги: НКРЕКП депутат НАБУ імпорт розслідування Валентин Наливайченко
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