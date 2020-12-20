Справа «зелених» тарифів. Інвесторів насторожив початок розгляду у Конституційному суді

Конституційний суд ухвалив рішення про розгляд справи зелених тарифів у закритому режимі

Інвестори, які вклали кошти у розвиток зеленої енергетики України, стурбовані початком процесу закритого розгляду справи в Конституційному суді України щодо нібито незаконності «зелених» тарифів, оскільки суд не підтвердив залучення надісланих з боку інвесторів висновків для більш всебічного розгляду справи.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив керуючий партнер UDP Renewables Сергій Євтушенко.

«Галузь готувалася до цієї дискусії, працювали наші юристи, працювало багато експертних установ і організацій. Ми підготували серйозні експертні висновки. І нам незрозуміло, чому їх не долучили до розгляду справи і чому саме засідання перенесли в закритий режим. Мені не хочеться давати поспішних висновків, але це точно тривожні сигнали», - сказав Євтушенко.

За його словами, у випадку визнання зелених тарифів неконституційними інвесторам загрожує банкрутство, а Україні репутаційне банкрутство.

«Недоторканність прав власності інвесторів і стабільності правил гри – це фундаментальні базові поняття. Аналог може статися з будь-якою іншою галуззю. Нам що, для того, щоб інвестувати в Україну, необхідно завжди запитувати точку зору прокуратури, податкової, Конституційного суду? Так можна оскаржити правила гри в будь-якій галузі. Тому це буде небезпечним прецедентом і, я думаю, наслідки будуть дуже і дуже довготривалими», - додав Євтушенко.

Він зазначив, що через кризу в галузі багато інвесторів готуються до судів, арбітражів.

«В принципі, вони ставлять хрест на Україні як на країні, яка здатна цивілізовано приймати інвестиції, гарантувати довгострокову стабільність. Багато іноземців збираються залишати наш ринок», - сказав Євтушенко.

Нагадаємо, КСУ 17 грудня ухвалив рішення про розгляд справи зелених тарифів у закритому режимі. На думку керуючого партнера юридичної компанії Arzinger, адвоката Тімура Бондарєва, суд не залучив повноцінно сторони до справи та не звернув належної уваги до позиції інвесторів, яка завчасно була надана суду.

Як повідомлялося, в серпні 2020 року за позовом 47 народних депутатів, що входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про «зелені» тарифи.

Роком раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.нет повідомив, що обмірковує можливість подачі запиту до Конституційного Суду про конституційність виплати зелених тарифів на енергію з альтернативних джерел.

На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, створюють тиск на виробників "зеленої" електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.

На думку доктора юридичних наук, професора Ужгородського національного університету, радник Голови Конституційного Суду України (2008-2010) Михайла Савчина, парламент України мав повноваження на введення «зелених» тарифів, які зараз намагаються оскаржити в Конституційному Суді.

Як зазначає юридичний радник компанії Арцінгер Ярослав Чекер, жодна країна в світі не ставить під сумнів законність «зелених» тарифів, визнання їх неконституційними в Україні стане катастрофою для інвестиційного іміджу країни.