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    Amazon і Shell інвестували в водневу авіакомпанію ZeroAvia $21 млн

    нова енергія
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    <p>Перший комерційний літак на водневих паливних елементах від ZeroAvia</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Amazon і Shell інвестували в водневу авіакомпанію ZeroAvia $21 млн

    Перший комерційний літак на водневих паливних елементах від ZeroAvia

     

    Фото: h2-view.com

    В цілому в грудні ZeroAvia отримала фінансування майже 40 млн доларів

    Лідер світової онлайн-торгівлі Amazon, нафтогазовий гігант Shell і створена Біллом Гейтсом інвестиційна компанія Breakthrough Energy Ventures виділили фінансування в розмірі 21,4 млн доларів авіаційному водневому стартапу ZeroAvia, - повідомляє H2 View.

    Дані інвестиції дозволять ZeroAvia прискорити розробку і сертифікацію своєї воднево-електричної трансмісії, якої нещодавно вже зацікавився головний британський авіаперевізник British Airways.

    ZeroAvia вже отримала фінансову підтримку уряду Великобританії в розмірі 16,3 млн доларів. Таким чином, загальний обсяг нового фінансування водневої авіакомпанії становить тепер 37,7 млн доларів.

    До 2023 року ZeroAvia передбачає випустити на ринок 19-місний літак з воднево-електричною трансмісією ZA-600. До 2026 року компанія має намір здійснювати польоти дальністю понад 500 миль на літаках місткістю до 80 пасажирів, а до 2030 року - польоти на дальність понад 1000 миль на літаках місткістю понад 100 чоловік.

    «Наші останні досягнення дозволяють світової авіаційної галузі почати перехід від викопного палива. Вже більше десяти перспективних авіакомпаній зараз готуються впроваджувати наші водневі силові агрегати, які повинні бути готові до 2023 року», - сказав засновник і генеральний директор ZeroAvia Вал Міфтахов.

    Теги: інвестиції літак фінансування Amazon Великобритания водень
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