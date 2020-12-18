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    У світі

    Свіжий рейтинг країн, які видають «золоті паспорти»

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    Загалом країни Карибського басейну домінують на перших місцях - Свіжий рейтинг країн, які видають «золоті паспорти»
    Загалом країни Карибського басейну домінують на перших місцях
    Фото з відкритих джерел

    Covid-19 спричинивши значні зміни у рейтингу країн цього року

    Країнами з кращими програмами отримання громадянства за інвестиції, відомими як «золоті паспорти», стали Сент-Люсія, Домініка, Гренада, Сент-Кітс і Невіс, а також Вануату. Відповідний рейтинг для 2021 року склала платформа Best Citizenships.

    Крім цього, у десятку увійшли Антигуа і Барбуда, Болгарія, Мальта, Туреччина, Чорногорія і Самоа. Традиційно улюблений туристами Кіпр і Молдова не були названі, оскільки у цих країнах програми громадянства за інвестиції тимчасово припинені.

    Рейтинг країн
    Рейтинг країн

    Фахівці оцінювали такі критерії, як вартість програми (наприклад, цінник у лідера рейтингу дорівнює 300 тисячам доларів за лот без урахування додаткових внесків), її популярність, а також можливість покупки державних облігацій – один з варіантів отримання громадянства (без придбання нерухомості).

    Додатково враховувалися безпеку, безвізовий, добробут населення, терміни розгляду заявки, умови проживання, право на участь у політичному житті країни, можливість отримати громадянство ЄС, ставлення до членів сім'ї отримує громадянство та інші параметри.

    Нагадаємо, що програму «золотих паспортів» закрито: Кіпр скасовує надання громадянства за інвестиції.

    Програма громадянства Кіпру в обмін на інвестиції діяла з 2014 року.

    Зазначимо, іще у серпні повідомлялося, що Кіпр вирішив лише посилити умови отримання громадянства за інвестиційною програмою.

    Теги: Туреччина ЄС інвестиції Чорногорія Молдова рейтинг Болгарія Кіпр Домініка громадянство населення
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