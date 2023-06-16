США виділили Україні ще $205 млн: на що підуть кошти

Гуманітарна допомога США охопить продукти харчування, питну воду, послуги із захисту, освіту, засоби для існування, юридичну допомогу, доступне житло, охорону здоров'я та багато іншого

Із лютого 2022 року США надали українському народу гуманітарну допомогу на суму понад $2,1 млрд

Уряд США оголосив про виділення нового пакету гуманітарної підтримки для України на $205 млн, який забезпечить продукти харчування, питну воду, задоволення базових потреб, юридичну допомогу та медичні послуги. Про це повідомляється на сайті Держдепу.

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Гуманітарна допомога США охопить продукти харчування, питну воду, послуги із захисту, освіту, засоби для існування, юридичну допомогу, доступне житло, охорону здоров'я та багато іншого через міжнародних і неурядових партнерів.

Зазначається, що фінансування, завдяки якому загальна гуманітарна допомога, надана Україні у 2023 фінансовому році, перевищила $605 млн, забезпечує додаткову підтримку гуманітарним організаціям, що реагують на кризу.

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Із лютого 2022 року США надали українському народу гуманітарну допомогу на суму понад $2,1 млрд.

«Ми, як і раніше, закликаємо до негайного припинення агресивної війни Росії і до того, щоб Росія сприяла безперешкодному доступу до постачальників гуманітарної допомоги в Україні та безпечного проходу для тих, хто прагне перебратися до безпечніших районів», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 13 червня Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.