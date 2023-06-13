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США передають Україні нову бронетехніку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США передають Україні нову бронетехніку
Вартість переданої допомоги складає 325 млн дол.
фото ілюстративне

ЗСУ отримають зенітні комплекси Stinger та БМП Bradley

Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Про це йдеться на сайті Мінфіну.

«Цей дозвіл є сороковим вилученням обладнання Адміністрацією Байдена зі складів Міністерства оборони України з серпня 2021 року. Він включає ключові можливості для допомоги зусиллям України повернути свою суверенну територію та підтримки українських ППО, які мужньо захищають українських солдатів, цивільних осіб та критичну інфраструктуру, а також артилерія, протитанкові системи та боєприпаси на суму до 325 млн дол.», – йдеться в повідомленні.

Пакет включає:

  • додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (Nasams);
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (Himars);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • 15 бойових машин піхоти Bradley;
  • 10 бронетранспортерів Stryker;
  • протиброньові системи Javelin;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи АТ-4;
  • понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Сполучені Штати запевняють, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Раніше «Голос Америки» повідомляв, що пакет включатиме техніку, яка може замінити пошкоджену в ході контрнаступу.

Нагадаємо, триває 475-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Росія продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Теги: США ЗСУ війна Україна

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