США передадуть Україні снаряди для танків зі збідненим ураном – WSJ

Пентагон закликав, щоб танки Abrams, які США постачають Україні, були озброєні снарядами зі збідненим ураном

Білий дім все ще обговорює, чи надавати Україні іншу зброю, зокрема касетні боєприпаси

Адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні снаряди зі збідненим ураном після кількох тижнів внутрішніх дебатів про те, як оснастити танки Abrams, які США передають Києву. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Зазначається, що Пентагон закликав, щоб танки Abrams, які США постачають Україні, були озброєні снарядами зі збідненим ураном, які регулярно використовуються армією США та дуже ефективні проти російських танків. Випущені зі швидкістю снаряди здатні пробити лобову броню російського танка з відривом.

«Снаряд дуже довгий і дуже щільний. Таким чином, він спрямовує велику кількість кінетичної енергії на певну точку масиву ворожої броні», – сказав Скотт Бостон, військовий аналітик Rand Corporation і колишній офіцер армійської артилерії.

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Пропозиція обговорювалася в Білому домі, і деякі чиновники висловили стурбованість тим, що відправка снарядів може піддати Вашингтон критиці.

Крім того, Білий дім все ще обговорює, чи надавати Україні іншу зброю, зокрема касетні боєприпаси. Це прохання України підтримують деякі офіційні особи Пентагону.

Нагадаємо, триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один – знищено нашими захисниками.