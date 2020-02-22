Стала відома дата запуску платформи «Дія.Бізнес»



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На новій онлайн-платформі кожен власник малого та середнього бізнесу знайде важливу інформацію

Мінцифри створює «зручний і корисний продукт» для малого і середнього бізнесу

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуску платформи для бізнесменів «Дія.Бізнес».

Про це йдеться у Telegram-каналі додатку «Дія».

«Тиждень до запуску платформи «Дія.Бізнес»! Ми прагнемо розвивати українське підприємництво. Тому створюємо зручний і корисний продукт для малого і середнього бізнесу — Національну онлайн-платформу для підприємців «Дія.Бізнес», - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що на новій онлайн-платформі кожен власник малого та середнього бізнесу знайде важливу інформацію: ідеї, перелік сервісів і програм підтримки від держави, а також зможе отримати фахові консультації щодо бізнесу.

До слова, Мінцифри отримає 25 млн євро міжнародної технічної допомоги на підтримку проєктів цифрової трансформації.

Міжнародну технічну допомогу на підтримку проєктів цифрової трансформації витратять, зокрема, на оптимізацію адміністративних послуг та мобільний додаток «Дія».