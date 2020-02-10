У Мінцифри запевняють, що через додаток «Дія» не прийде повістка в армію



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Інформацію про електронні повістки у профільному міністерстві назвали дурницею

У міністерстві цифровий трансформації жартівливо порадили тим, хто боїться призову в армію, «залишатися в офлайні»

У Міністерстві цифровий трансформації України заявили, що не збираються відправляти повістки в армію через додаток «Дія».

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

«Ви вже бачили повідомлення, що через мобільний додаток «Дія» ми будемо розсилати повістки в армію? Так, і ми їх теж уже бачили. У великій кількості. У кого-то дуже сверблять руки пхати нам палиці в колеса. Радіємо, коли бачимо такі дурниці!», - заявили в міністерстві.

У міністерстві також повідомили, що не мають наміру «створювати цифровий концтабір», і жартівливо порадили тим, хто боїться призову в армію, «залишатися в офлайні».

До слова, «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифрове водійське посвідчення із мобільного застосунку «Дія».

Як повідомлялося, 6 лютого президент України Володимир Зеленський, прем'єрміністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентували мобільний застосунок «Дія». Завдяки ньому у смартфоні можна буде зберігати електронне водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто.

Майже 800 тисяч українців завантажили мобільний застосунок «Дія» за дві доби.