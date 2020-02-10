  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У Мінцифри запевняють, що через додаток «Дія» не прийде повістка в армію

    • Розсилка
    <p>Інформацію про електронні повістки у профільному міністерстві назвали дурницею</p> - У Мінцифри запевняють, що через додаток «Дія» не прийде повістка в армію

    Інформацію про електронні повістки у профільному міністерстві назвали дурницею

    У міністерстві цифровий трансформації жартівливо порадили тим, хто боїться призову в армію, «залишатися в офлайні»

    У Міністерстві цифровий трансформації України заявили, що не збираються відправляти повістки в армію через додаток «Дія».

    Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

    «Ви вже бачили повідомлення, що через мобільний додаток «Дія» ми будемо розсилати повістки в армію? Так, і ми їх теж уже бачили. У великій кількості. У кого-то дуже сверблять руки пхати нам палиці в колеса. Радіємо, коли бачимо такі дурниці!», - заявили в міністерстві.

    У міністерстві також повідомили, що не мають наміру «створювати цифровий концтабір», і жартівливо порадили тим, хто боїться призову в армію, «залишатися в офлайні».

    До слова, «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифрове водійське посвідчення із мобільного застосунку «Дія».

    Як повідомлялося, 6 лютого президент України Володимир Зеленський, прем'єрміністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентували мобільний застосунок «Дія». Завдяки ньому у смартфоні можна буде зберігати електронне водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто.

    Майже 800 тисяч українців завантажили мобільний застосунок «Дія» за дві доби.

    армія призов до армії військові діджиталізації Міністерство цифрової трансформації України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ