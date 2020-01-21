Українська делегація у Давосі розповіла про необхідність зміни системи освіти для ІТ-індустрії



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Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков на панельній дискусії Українського дому в Давосі «Чи зможуть технології врятувати світ?» Фото: Укрінформ

В уряді хочуть допомогти українцям здобути відповідні навички в ІТ-індустрії

Нові технології змінюють світ, як наслідок одні люди втрачають роботу, інші стають більш затребувані. Тож Україні потрібно кардинально змінити систему освіти для ІТ-індустрії, допомогти людям здобути відповідні навички.

На цьому наголосив на панельній дискусії Українського дому в Давосі «Чи зможуть технології врятувати світ?» заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, повідомляє «Укрінформ».

«Технології приносять зміни. І як наслідок люди втрачають роботу, але ІТ також створює нові робочі місця. І я думаю, що держава має втрутитись», - сказав Борняков.

На його думку, більшість професій зникне через 20-30 років. Тож працюють над проєктом, який допоможе людям знайти себе і опанувати нові професії.

«Ми зможемо навчити людей простим цифровим навичкам, щоб підготувати їх до використання нових цифрових продуктів», - зазначив він.

Заступник міністра також розповів про діджиталізацію України. Зокрема, про запуск унікального сервісу підтримки молодих батьків – еМалятко.

«Зараз із цим новим сервісом батькам навіть не потрібно залишати пологовий. Зареєструвати дитину можна за 20 хвилин за допомогою планшета. Потрібно лише заповнити форми - і все, документ готовий», - розповів чиновник.

Як відомо, сьогодні у Давосі стартував Всесвітній економічний форум.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський планує відвідати Давосі провести там засідання Національної інвестиційної ради. До цього Українська асоціація венчурного та приватного капіталу повідомила, що в Українському домі в Давосі відбудеться закрите засідання Національної інвестиційної ради України, яке очолить Зеленський.

До слова, прем’єрміністр України Олексій Гончарук разом із президентом Володимиром Зеленським відвідає Давос.

У партії «Слуга народу» повідомили, що місця в готелях Давосу заброньовані для 17 парламентаріїв фракції: голові фракції Давиду Арахамії, першому заступнику Олександру Корнієнко, заступнику Євгенії Кравчук, депутатам Дмитру Налухе, Святославу Юрашу, Єлизаветі Ясько і іншим. При чому у Верховній Раді запевняють, що нардепи поїдуть на форум у Давосі за власний рахунок.