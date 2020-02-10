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    Суспільство

    Міністр оборони анонсував запуск в Україні електронних військових квитків

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    <p>Андрій Загороднюк зазначив, що уряд збирається оцифрувати весь військовий облік</p> - Міністр оборони анонсував запуск в Україні електронних військових квитків

    Андрій Загороднюк зазначив, що уряд збирається оцифрувати весь військовий облік

    У тестовому режимі електронні військові квитки будуть введені наприкінці першого кварталу, тобто у березні

    Міністерство оборони України хоче запровадити електронні військові квитки в армії вже у поточному році.

    Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

    Він зазначив, що в Міноборони існує проєкт автоматизації процесів під «кодовою назвою «Пласт». У тестовому режимі електронні військові квитки будуть введені наприкінці першого кварталу, тобто у березні.

    «У цьому році він вже буде. Уже зараз ми з ним працюємо. У тестовому режимі буде наприкінці першого кварталу. І в першому півріччі вже запрацює. Це перехід на безпаперову форму. У нас взагалі цілий ряд напрямків саме по електронному документообігу. Цей проєкт стоїть всередині. Так само в першому півріччі в нас вже будуть перші електронні військові квитки як тестові. Хоча їхнє розповсюдження займе деякий час. Може, ще рік», – розповів Загороднюк.

    Міністр пояснив, що це буде картка зі штрих-кодом.

    «Він може бути у вас і на телефоні, і як картка пластикова. Це набагато краще, ніж той, що є зараз, навіть у будь-яких польових умовах. Це буде картка зі штрих-кодом, якій буде відповідати запис в електронній системі. Ми презентуємо цей проєкт вже у лютому», – сказав Загороднюк.

    Очільник Міноборони зазначив, що уряд збирається оцифрувати весь військовий облік.

    «Тому що у нас є база даних офіцерського складу, ми формуємо базу усіх військовослужбовців, солдатів та сержантів, але ще буде база усіх військовозобов’язаних. Це мільйони людей. Звичайно, на це піде час. Ми співпрацюємо з Кабміном, з їхніми цифровими програмами. І коли це буде реалізовано, то фактично отримання всіх паперів з військкомату, якщо вам не треба туди приходити, як у центр комплектації, підписати контракт чи поступити на службу і так далі, ви зможете отримувати віддалено, через електронний цифровий підпис і без приходу в сам військкомат», – обіцяє Загороднюк.

    Він запевняє, що гроші з бюджету на це є, техніку на військкомати закуповують уже в першому кварталі 2020 року.

    Нагадаємо, у Міністерстві цифровий трансформації України заявили, що не збираються відправляти повістки в армію через додаток «Дія».

    міністр Міноборони військові технології уряд Андрій Загороднюк діджиталізації
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