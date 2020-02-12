Федоров розповів, на що витратять 25 млн євро від Євросоюзу



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Мінцифри отримує 25 млн євро міжнародної технічної допомоги на підтримку проєктів цифрової трансформації

Міжнародну технічну допомогу на підтримку проєктів цифрової трансформації витратять, зокрема, на оптимізацію адміністративних послуг та мобільний додаток «Дія».

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Мінцифри отримує 25 млн євро міжнародної технічної допомоги на підтримку проєктів цифрової трансформації… Ми робимо проєкти світового рівня і міжнародна співпраця дозволить нам не збавляти темпів і не знижувати рівень», — написав він.

Федоров розповів, що ці кошти витратять на:

додаток «Дія» і реалізацію порталу «Дія»;

оптимізацію адміністративних послуг та їх цифровізацію;

покращення реєстрів та забезпечення якісного та захищеного обміну даними між ними;

розвиток широкосмугового та мобільного інтернету, щоб якісний зв'язок був у кожному українському селі, незалежно від його розміру та віддаленості;

впровадження прогресивних технологій електронної ідентифікації.

Очільник відомства також нагадав, що на реалізацію додатку «Дія» не витратили «жодної копійки» з державного бюджету. Тепер фінансування «Дії» взяли на себе міжнародні донорські організації, що підтримують Україну.

Федоров уточнив, що, здебільшого, це проєкти, діяльність яких зосереджена на боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підписав з представниками Європейського Союзу нову програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні. Вона передбачає виділення Україні 25 мільйонів євро.