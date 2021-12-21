Стало відомо, коли біткоїн обвалиться до мінімуму

На американський фондовий ринок почне надходити менше грошей, що має спровокувати коливання цін

Головна криптовалюта досягне дна до кінця грудня

Новини минулого тижня не змогли обрушити крипторинок, але задали тенденцію до провалу. Зазначимо, що значних змін на крипторинку за період із 13 по 19 грудня не відбулося. Про це пише ubr.ua.

У середньому всі криптовалюти торгувалися у своїх діапазонах, проте станом на кінець тижня результат був такий: біткоїн (Bitcoin) подешевшав на 4%; Cardano – на 6,6%; ефіріум (Ethereum) – на 8%; Polkadot – на 10%.

Основний тригер для ринку полягає в прийнятому у США рішенні про зміну монетарної політики: регулятор оголосив про прискорення згортання темпів купівлі активів із ринку.

«У січні обсяг щомісячного викупу знизиться до $60 млрд із $90 млрд у грудні. При цьому було знижено оцінки зростання ВВП і збільшено оцінки зростання інфляції. Через ці події на фондовий ринок США почнуть надходити менше грошей, що має спровокувати ралі цін. Спочатку. до нових максимумів, а потім ціни підуть на корекцію», – зауважив головний стратег щодо криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

Напередодні такої динаміки криптотрейдери віддадуть перевагу тимчасовій фіксації прибутку за відкритими позиціями, запрацюють на рухах фондового ринку США, а потім повернуться до крипторинку. Відповідно протягом тижня з 20 по 26 грудня очікується збільшення попиту на криптовалюти та зростання вартості біткоїну як тимчасова подія.

Після цього ціна може опускатись до мінімумів місяця. Крім того, негативний вигляд мають прогнози в медійному просторі про те, що підтримку $40 тис. ринок точно не пройде.

«На наш погляд, біткоїн торгуватиметься в рамках $43 тис. – $51 тис. Рекорди з оновлення мінімуму варто чекати в період тонкого ринку – це останній тиждень грудня і перший тиждень січня», – спрогнозував Ковальчук.

Другим чинником буде інформація щодо регулювання ринку. Вже цього тижня від МВФ надходили коментарі, що державам слід дотримуватися політики регулювання криптовалют, оскільки у разі їхньої заборони влада повністю втратить контроль над ринком цифрових активів.

«Це не стане причиною для зростання криптовалют, але формує довгострокове розуміння того, що з криптовалютами миритимуться. І ми можемо очікувати, що нові інвестори наступного тижня збільшуватимуть покупки в криптовалюті», – каже головний стратег із криптовалют компанії TomiEx.

Ризики девальвації національних валют, гривні зокрема, створюють сприятливий ґрунт, щоб дедалі більше інвесторів, різного достатку йшли на крипторинок. Геополітика, зокрема, лише підтримує інтерес до крипторинку на роки вперед. А відносини України та Росії на 2022 рік рейтингові агенції враховують як ризик для світової економіки. Крім того, населенню різних країн вже до смаку швидкі перекази коштів без урахування банківських вихідних та інших умовностей.

«Сектор загалом зберігає свою привабливість і просідання цін ми не вважаємо критичним», – резюмував Анжей Ковальчук.

Нагадаємо, нещодавно посадовець Європейського центробанку дав несподівану характеристику криптовалютам.

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