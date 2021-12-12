Посадовець Європейського центробанку дав несподівану характеристику криптовалютам

Від криптовалют немає жодної соціальної чи економічної користі

Немає жодних ознак, що криптоактиви приносять якусь користь суспільству або економіці загалом, заявив член Виконавчої ради Європейського центрального банку (ЄЦБ) Фабіо Панетта, пише Bloomberg.

Прихильники криптовалют часто вказують на їхню здатність обслуговувати сегмент населення, що не має банківського рахунку або здісйснювати перекази без залучення третіх сторін. Панетта стверджує, що «немає ознак того, що криптоактиви виконували або виконують соціально чи економічно корисні функції».

«Вони, як правило, не використовуються для роздрібних чи оптових платежів, ні для споживання чи інвестицій, і вони не відіграють жодної ролі в боротьбі зі зміною клімату», – сказав Панетта на своїй лекції в Римі.

Панетта розкритикував криптогалузь за сплати податків.

«Складно знайти причини, що виправдовують існування криптоактивів у фінансовій системі», – підсумував він.

Центробанки та регуляторні органи багатьох країн пожвавлюють зусилля щодо розробки та впровадження правил, що б регулювали обіг криптовалют. На думку регуляторів, їхня зростаюча популярність може становити загрозу для фінансової системи.

Нагадаємо, банкір спрогнозував фінансову революціюю

Також співзасновник Celsius Network запропонував нагородити Нобелівською премією творця біткоїна.

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