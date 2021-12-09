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    Банкір спрогнозував фінансову революцію

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    Зараз CBDC знаходяться на протилежному боці від криптовалют - Банкір спрогнозував фінансову революцію
    Зараз CBDC знаходяться на протилежному боці від криптовалют
    Фото з відкритих джерел

    Потрібно готуватися до запровадження цифрової валюти центробанків

    Криптовалюти зараз виконують роль цифрової готівки, забезпечуючи достатньо анонімні операції. Але все може змінитися після появи цифрової валюти центробанків (CBDC), яка також є цифровою готівкою. Про це заявив голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий, пише finclub.net.

    «Якщо центробанки разом із запровадженням цифрової валюти заборонять кеш, то це здійснить революцію у фінансовому світі», – заявив Володимир Мудрий.

    Він зауважив, що поки що CBDC знаходяться на протилежному боці від криптовалют.

    «Криптовалюти потрібно узаконити, зазначити, що це цифровий актив і потрібно його оподатковувати», – вважає Мудрий.

    Потрібно вже зараз готуватися до запровадження цифрової валюти центробанків.

    «В процесі запровадження CBDC буде виникати відтік вкладів в іншу фінансову реальність. І до цього потрібно готуватися», – каже голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук.

    Нагадаємо, курс Bitcoin обвалився на $10 тис.

    Тим часом криптовалюта Omicron злетіла в ціні через новий коронавірус.

    Також Японія тестує криптовалюту, яку активно підтримують місцеві банки.

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    Теги: фінанси криптовалюта Олександр Писарук
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    Банкір спрогнозував фінансову революцію