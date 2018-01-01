Стало відомо, на скільки піднімуть пенсії військовослужбовцям

Перерахунок пенсій відбудеться з 1 січня 2018 року після прийняття відповідного закону

Реформа пенсійного забезпечення військовослужбовців збільшить розмір їхніх пенсій на 77% та врахує інтереси учасників бойових дій. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Урядовець підтвердив, що перерахунок пенсій відбудеться з 1 січня 2018 року, одразу після прийняття відповідного Закону.



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Перерахунок пенсій відбудеться з 1 січня 2018 року після прийняття відповідного закону

Реформа пенсійного забезпечення військовослужбовців збільшить розмір їхніх пенсій на 77% та врахує інтереси учасників бойових дій. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Урядовець підтвердив, що перерахунок пенсій відбудеться з 1 січня 2018 року, одразу після прийняття відповідного Закону.

«Після початку пенсійної реформи у 2017 році, середня пенсія по країні зросла до 2448 гривень, а середня пенсія силовиків становить 2600 гривень, тобто вони практично зрівнялись. Це є негативна та неправильна ситуація, адже військові повинні мати більшу пенсію. Тому після проведення змін у пенсійному забезпеченні військовослужбовців, за нашими розрахунками, пенсії військових мають зрости не менш як на 77 відсотків», - заявив Рева.

Міністр також акцентував увагу на дорученні прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо першочергової підтримки пенсійною реформою саме тих військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, захищаючи Україну. Таким чином, механізми, що запроваджує реформа, дозволять диференціювати в більшу сторону розмір пенсій цих військових у порівнянні з військовослужбовцями, які перебували в тилу.

Як повідомлялося, 17 січня на засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що пенсії військовослужбовцям мають бути перераховані із січня 2018 року. Законопроект про перерахунок пенсій військовослужбовцям може бути ухвалений Верховною Радою у лютому.

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