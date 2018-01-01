Пенсії для військових перерахують з 1 січня, хоча закону ще немає

Гройсман сподівається, що в лютому Рада ухвалить законопроект про перерахунок пенсій для військовослужбовців

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що законопроект про перерахунок пенсій військовослужбовцям необхідно ухвалити у Верховній Раді в лютому. При цьому пенсії мають бути перераховані із січня 2018 року. Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів України. «Давайте виходити на фінішну пряму в обговоренні, визначенні



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Гройсман сподівається, що в лютому Рада ухвалить законопроект про перерахунок пенсій для військовослужбовців

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що законопроект про перерахунок пенсій військовослужбовцям необхідно ухвалити у Верховній Раді в лютому. При цьому пенсії мають бути перераховані із січня 2018 року. Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів України.

«Давайте виходити на фінішну пряму в обговоренні, визначенні законопроекту, направляємо його до парламенту», - сказав прем'єр.

Він зазначив, що законопроект перебуває на розгляді Ради національної безпеки і оборони, де триває його обговорення.

Гройсман висловив сподівання, що це обговорення завершиться найближчим часом.

«Ми розуміємо, що в січні ми не зможемо ухвалити у Верховній Раді цей закон, очевидно, що це необхідно зробити в лютому. Але я доручаю, щоб ви були готові до того, що всі пенсії, відповідно до змін у законі, були перераховані людям з 1 січня 2018 року», - сказав прем'єр.

Він наголосив, що всі виплати будуть здійснені в повному обсязі.

Як відомо, з 1 січня 2018 року розмір максимальної пенсії в Україні сягає 13,8 тис. грн.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції 22 грудня пообіцяв, що у 2018 році середній розмір пенсії збільшиться до 2786 грн. «Виросте середня пенсія в Україні, яка до реформи становила 1886 гривень, вона буде дорівнювати 2786 гривням. Тобто, фактично 900 гривень плюс», - пообіцяв він. Дещо більше пощастило військовим пенсіонерам – їм Гройсман пообіцяв додати 1,5 тис. грн.

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Джерело: Інтерфакс-Україна