Стало відомо, скільки може втрачати бюджет від скруток ПДВ
«Всі прекрасно знають, через які компанії, через які регіони, через які області проходить найбільше скруток», –Южаніна
Через «скрутки» ПДВ бюджет щороку недоотримує понад 60 млрд грн, а у влади є можливість зупинити їх за кілька місяців. Про це заявила народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.
«У нас до 60 мільярдів втрачається надходжень у державний бюджет, і від цього ми такі нездатні забезпечити своїх людей ні пенсіями, ні соціальним пакетом для їх виживання», – сказала Южаніна в ефірі телеканалу «Україна 24».
Вона наголосила: влада має всі інструменти для того, щоб зупинити ці схеми і завдяки цьому суттєво збільшити надходження до держбюджету.
«Зараз треба класти цьому всьому край. Чи є такий інструментарій? Є. Всі прекрасно бачать і знають, через які компанії, через які регіони, через які області проходить найбільше скруток. Мені здається, що якби хоча би з одним керівником області розібралися по-справжньому, довели нанесення шкоди державі в таких розмірах, і за це послідувала насправді відповідальність, все потрошку би змінювалося», – сказала Южаніна.
Депутат також нагадала, що раніше вже застосовувались такі інструменти, що дало значний приріст надходжень до бюджету.
«В 2017 році, після того як були впроваджені в Податковий кодекс спеціальні обмеження, електронне адміністрування, яке би відслідковувало неможливість здійснення цих скруток, ми тоді досягли неймовірно високих показників сплати в бюджет. Але це тривало декілька місяців», – розповіла Южаніна.
Раніше народний депутат України Олександр Качура заявив, що держава має допомогти бізнесу вижити в кризу та надати максимальну фінансову підтримку і знизити податки, а не збільшувати їх.
Водночас інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.