Уряд утворив БЕБУ – Бюро економічної безпеки України

Директора БЕБ призначає Кабмін за поданням прем'єр-міністра за результатами відкритого конкурсу

Новий орган отримає повноваження СБУ та податкової міліції у сфері боротьби з економічними злочинами

Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення Бюро економічної безпеки України, на яке покладаються завдання із протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Відповідне рішення ухвалено без обговорення з доопрацюванням в одноденний термін на засіданні уряду 12 травня.

«Перейдемо до розгляду трьох окремих питань… «Про утворення Бюро економічної безпеки України». Воно не потребує обговорення, але потребує прийняття з доопрацюванням протягом одного дня», – уточнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з пояснювальною запискою, документом передбачено створити Бюро економічної безпеки України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується урядом.

На БЕБУ покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Також зазначається, що уряд внесе на розгляд Верховної Ради пропозиції про внесення змін до державного бюджету на поточний рік щодо передбачення видатків, необхідних для утворення та діяльності Бюро економічної безпеки, зокрема, видатків для забезпечення Бюро економічної безпеки та його територіальних управлінь адміністративними будинками, транспортними засобами, засобами зв’язку і матеріально-технічного забезпечення, спеціальною технікою оперативно-технічних підрозділів, іншим майном. Відповідний законопроєкт має розробити Міністерство фінансів.

На Мінфін спільно з зацікавленими органами також покладається проведення аудиту матеріально-технічних ресурсів, озброєння та спеціальних засобів Державної фіскальної служби та їх подальша передача Бюро економічної безпеки України.

Законом визначено, що директора БЕБ призначає Кабмін за поданням прем'єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. Термін перебування на посаді - 5 років. При цьому керівник не зможе працювати понад два терміни поспіль.

Кандидатуру директора відбирає конкурсна комісія. У неї входять три людини від Ради національної безпеки та оборони, три людини від Верховної Ради та три людини від Кабміну.

У державному бюджеті на цей рік на потреби новоствореного відомства передбачили 587 млн гривень.

При відомстві створять Раду громадського контролю. Вона буде стежити за діяльністю бюро, розглядати звіт директора БЕБ і надавати свій висновок.

Нагадаємо, Верховна Рада 28 січня ухвалила законопроєкт «Про Бюро економічної безпеки України» (№3087-д), який, зокрема, передбачає передачу розслідування економічних злочинів із Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Державного бюро розслідувань до новоствореного органу.