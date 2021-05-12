У Києві ліквідовано конвертцентр із обігом понад 127 млн грн (фото)

Під час обшуків виявлено готівкові кошти на загальну суму понад 600 тис. грн

«Центр мінімізації платежів до бюджету» надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з переведення безготівкових коштів у готівку

Співробітники Головного управління ДФС у Києві спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури припинили діяльність «центру мінімізації платежів до бюджету». Про це повідомляє пресслужба ДФС.

Центр, організований групою осіб, надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з переведення безготівкових коштів у готівку.

Організатор конвертцентру здійснював формування податкового кредиту з ПДВ підконтрольних йому транзитних підприємств за рахунок придбання «фіктивного» ліміту на реєстрацію податкових накладних в ЄРПН у СГД-імпортерів та інших підприємств реального сектору економіки.

У подальшому бухгалтер центру здійснював підміну номенклатури груп товарів придбаних транзитними СГД, з метою подальшого формування податкового кредиту з ПДВ для користувачів центру. Зняті готівкові кошти у банківських установах в подальшому передавалися «клієнтам» – посадовим особам СГД реального сектору економіки.

У результаті проведених заходів встановлено, що організатори «центру мінімізації платежів до бюджету» використовували 18 «транзитних» та фіктивних СГД. Наразі з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків на понад 40 розрахункових рахунків транзитно-конвертаційних підприємств накладено арешти.

За результатами обшуків виявлено готівкові кошти на загальну суму понад 600 тис. грн, документи бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи фіктивних СГД, 17 печаток транзитно-конвертаційних підприємств.

Вказаний протиправний механізм «конвертації» грошових коштів підтверджується як результатами проведених слідчо-оперативних заходів, так і доказами, отриманими в ході проведення обшуків.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2018 року по грудень 2021 року із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав близько 127,8 млн грн, а втрати бюджету складають понад 21,3 млн грн.

Всі вилучені у ході проведення слідчих дій речі та документи долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів зі збору та закріплення доказів злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до діяльності «центру мінімізації платежів до бюджету» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності, а також заходи по відпрацюванню СГД-вигодонабувачів.