Нардеп розповів, як його пограбували в поїзді

Крадії одразу почали знімати гроші з карток, тому поліція їх швидко знайшла

Народного депутата від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка обікрали в поїзді.

Про це він повідомив у середу, 12 травня, у фейсбуці.

Зловмисники поцупили сумку із грошима, в якій були банківські картки та 20 тисяч гривень готівкою.

Депутат повідомив, що його обікрали ще 10 травня в поїзді Одеса-Ковель, коли він їхав на Рівненщину.

«Одразу після того, як прокинувся, я помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші. Як виявилося, крадії не надто обачно почали розраховуватися картками в найближчому до вокзалу «АТБ» в Жмеринці на Вінниччині», – написав він.

Уже протягом дня полісмени знайшли зловмисників та повернули викрадені банківські картки.

«Хочу подякувати працівникам жмеринської поліції, які дуже оперативно і професійно спрацювали в цій ситуації. Уже протягом дня працівникам поліції вдалося виявити зловмисників, вийти на їх слід і повернути мої картки. А вам, друзі, хочу нагадати: будьте обачнішими, щоб не потрапляти в подібні ситуації. Береженого Бог береже!», – написав Гончаренко.