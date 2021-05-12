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    Нардеп розповів, як його пограбували в поїзді

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    Депутата від &laquo;Євросолідарності&raquo; обікрали 10 травня у потягу Одеса-Ковель - Нардеп розповів, як його пограбували в поїзді
    Депутата від «Євросолідарності» обікрали 10 травня у потягу Одеса-Ковель
    Фото: Фейсбук Олексія Гончаренка

    Крадії одразу почали знімати гроші з карток, тому поліція їх швидко знайшла

    Народного депутата від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка обікрали в поїзді.

    Про це він повідомив у середу, 12 травня, у фейсбуці.

    Зловмисники поцупили сумку із грошима, в якій були банківські картки та 20 тисяч гривень готівкою.

    Депутат повідомив, що його обікрали ще 10 травня в поїзді Одеса-Ковель, коли він їхав на Рівненщину.

    «Одразу після того, як прокинувся, я помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші. Як виявилося, крадії не надто обачно почали розраховуватися картками в найближчому до вокзалу «АТБ» в Жмеринці на Вінниччині», – написав він.

    Уже протягом дня полісмени знайшли зловмисників та повернули викрадені банківські картки.

    «Хочу подякувати працівникам жмеринської поліції, які дуже оперативно і професійно спрацювали в цій ситуації. Уже протягом дня працівникам поліції вдалося виявити зловмисників, вийти на їх слід і повернути мої картки. А вам, друзі, хочу нагадати: будьте обачнішими, щоб не потрапляти в подібні ситуації. Береженого Бог береже!», – написав Гончаренко.

    Теги: депутат гроші Олексій Гончаренко потяг залізниця пограбування поліція
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