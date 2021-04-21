  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Стало відомо, скільки «Тедіс Україна» перерахувала податкових зарплатних відрахувань за 2020 рік

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За 2020 рік компанія &laquo;Тедіс Україна&raquo; виплатила більше 1,4 мільярда гривень податкових відрахувань - Стало відомо, скільки «Тедіс Україна» перерахувала податкових зарплатних відрахувань за 2020 рік
    За 2020 рік компанія «Тедіс Україна» виплатила більше 1,4 мільярда гривень податкових відрахувань

    «Тедіс Україна» стала найбільшим платником роздрібного акцизу з продажу тютюнових виробів в Україні

    Компанія «Тедіс Україна», яка з січня минулого року є учасником спільного проекту з EuropeanBusinessAssociation і LugeraUkraine «Прозорий бізнес – білі зарплати», оприлюднила ключові показники податкових відрахувань з фонду оплати праці за 2020 рік.

    Податок з доходів фізичних осіб склав 93,512 млн грн., військовий збір – 7,775 млн грн., єдиний соціальний внесок – 103,228 млн грн. Підсумкові відрахування з зарплат співробітників склали 204,515 млн грн.

    «З моменту заснування компанії «Тедіс Україна» в 2011 році всі співробітники були офіційно оформлені згідно КЗпП, отримували білі зарплати, були соціально захищені. Ми переконані, що такий підхід – це один з базових «гігієнічних» принципів, які має впроваджувати будь-який бізнес по відношенню до своїх співробітників», – прокоментувала Ірина Івасюк, директор департаменту по роботі з персоналом компанії «Тедіс Україна».

    Зазначається, що крім «Тедіс Україна» серед учасників проекту «Прозорий бізнес – білі зарплати» такі компанії як MasterCard, PWC, AuchanRetailУкраіна і інші.

    Нагадаємо, за 2020 рік компанія «Тедіс Україна» виплатила більше 1,4 мільярда гривень податкових відрахувань. Це на 5% більше, ніж роком раніше. При цьому сума сплаченого компанією «Тедіс Україна» роздрібного акцизу, який поповнив місцеві бюджети, склала 705 мільйонів гривень, що дозволило компанії стати найбільшим платником роздрібного акцизу з продажу тютюнових виробів в Україні. ТОП-5 міст, в які компанія направила найбільше податків, виглядає наступним чином: Київ – 65,6 мільйонів гривень податків, Одеса – 61,6 мільйонів гривень податків, Дніпро – 44 мільйони гривень податків, Кривий Ріг – 33,3 мільйона гривень податків, Маріуполь – 31 мільйон гривень податків.

    Джерело: Українські новини

    Теги: Маріуполь Київ Одеса Дніпро бізнес Кривий Ріг тютюнові вироби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies