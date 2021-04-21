Стало відомо, скільки «Тедіс Україна» перерахувала податкових зарплатних відрахувань за 2020 рік

«Тедіс Україна» стала найбільшим платником роздрібного акцизу з продажу тютюнових виробів в Україні

Компанія «Тедіс Україна», яка з січня минулого року є учасником спільного проекту з EuropeanBusinessAssociation і LugeraUkraine «Прозорий бізнес – білі зарплати», оприлюднила ключові показники податкових відрахувань з фонду оплати праці за 2020 рік.

Податок з доходів фізичних осіб склав 93,512 млн грн., військовий збір – 7,775 млн грн., єдиний соціальний внесок – 103,228 млн грн. Підсумкові відрахування з зарплат співробітників склали 204,515 млн грн.

«З моменту заснування компанії «Тедіс Україна» в 2011 році всі співробітники були офіційно оформлені згідно КЗпП, отримували білі зарплати, були соціально захищені. Ми переконані, що такий підхід – це один з базових «гігієнічних» принципів, які має впроваджувати будь-який бізнес по відношенню до своїх співробітників», – прокоментувала Ірина Івасюк, директор департаменту по роботі з персоналом компанії «Тедіс Україна».

Зазначається, що крім «Тедіс Україна» серед учасників проекту «Прозорий бізнес – білі зарплати» такі компанії як MasterCard, PWC, AuchanRetailУкраіна і інші.

Нагадаємо, за 2020 рік компанія «Тедіс Україна» виплатила більше 1,4 мільярда гривень податкових відрахувань. Це на 5% більше, ніж роком раніше. При цьому сума сплаченого компанією «Тедіс Україна» роздрібного акцизу, який поповнив місцеві бюджети, склала 705 мільйонів гривень, що дозволило компанії стати найбільшим платником роздрібного акцизу з продажу тютюнових виробів в Україні. ТОП-5 міст, в які компанія направила найбільше податків, виглядає наступним чином: Київ – 65,6 мільйонів гривень податків, Одеса – 61,6 мільйонів гривень податків, Дніпро – 44 мільйони гривень податків, Кривий Ріг – 33,3 мільйона гривень податків, Маріуполь – 31 мільйон гривень податків.

Джерело: Українські новини