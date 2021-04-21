У Києві горів магазин, рятувальники евакуювали персонал і покупців (фото)

Під час проведення зварювальних робіт сталося загоряння обшивки стін коридору магазину

У вівторок, 20 квітня, вдень сталась пожежа в магазині на проспекті Повітрофлотському, 66 у Солом’янському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що в одноповерховій окремо розташованій будівлі магазину, ймовірно через проведення зварювальних робіт, сталося загоряння обшивки стін коридору біля запасного виходу.

Рятувальники провели евакуації працівників та відвідувачів магазину.

Пожежу на площі 5 кв. м було оперативно ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає.

На місці події було задіяно дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

Остаточну причину виникнення пожежі встановить слідство.