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    У Києві горів магазин, рятувальники евакуювали персонал і покупців (фото)

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    Пожежа виникла біля запасного виходу з магазину - У Києві горів магазин, рятувальники евакуювали персонал і покупців (фото)
    Пожежа виникла біля запасного виходу з магазину
    Фото: ДСНС

    Під час проведення зварювальних робіт сталося загоряння обшивки стін коридору магазину

    У вівторок, 20 квітня, вдень сталась пожежа в магазині на проспекті Повітрофлотському, 66 у Солом’янському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що в одноповерховій окремо розташованій будівлі магазину, ймовірно через проведення зварювальних робіт, сталося загоряння обшивки стін коридору біля запасного виходу.

    Рятувальники провели евакуації працівників та відвідувачів магазину.

    Пожежу на площі 5 кв. м було оперативно ліквідовано.

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    У Києві горів магазин, рятувальники евакуювали персонал і покупців (фото)
    У Києві горів магазин, рятувальники евакуювали персонал і покупців (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    На місці події було задіяно дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Остаточну причину виникнення пожежі встановить слідство.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники магазин
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