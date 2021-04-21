Київ може перейти в «жовту» зону. Степанов назвав терміни

Степанов закликав провести великодні свята вдома

До кінця місяця Київ може вийти з «червоної зони». Про таку вірогідність розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу «Україна», пише «Сегодня».

«Є велика надія, що до 30 квітня Київ уже за всіма показниками перейде з «червоного» до «жовтого» рівня. Але все залежить від нас», – сказав він.

Глава МОЗ також нагадав, що «коронавірус – атеїст і йому все одно, що людям потрібно святкувати Великдень».

Степанов закликав на великодні свята не збиратися великими компаніями і провести вихідні вдома.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 965 людей, від ускладнень коронавірусної хвороби померли 40 осіб.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях», – повідомив Степанов.

Столична влада заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом у Києві. Наприкінці цього тижня столична влада вирішуватиме, що далі буде з карантином, та ухвалюватиме рішення про обмеження на великодні свята.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.

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