  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Стало відомо, які професії будуть користуватися великим попитом у найближче десятиліття

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Очікувано популярними будуть медичні та IT-спеціальності - Стало відомо, які професії будуть користуватися великим попитом у найближче десятиліття
    Очікувано популярними будуть медичні та IT-спеціальності
    Фото з відкритих джерел

    У світі значно зросте попит на працівників медичної галузі

    Всевітній економічний форум оприлюднив прогноз, попит на які 20 професій зростатиме у наступні 10 років. Із 20 професій, які увійшли до списку, дев'ять пов’язані з охороною здоров’я.

    Зокрема, суттєво збільшиться попит на такі медичні професії як медсестри, помічники лікарів, менеджери медичних служб, епідеміологи та фізіотерапевти, а також викладачі медичних спеціальностей для закладів вищої освіти.

    Інфографіка: weforum.org

    Інфографіка: weforum.org

    З IT-спеціальностей ставатимуть більш затребуваними спеціальності програміста, спеціаліста з інформаційної безпеки та аналітика з дослідження операцій, а також спеціалісти з оцінки ризиків та консультанти з генетики.

    Серед інших професій, на які зростатиме попит на ринку праці, зокрема, присутні такі, як тренер домашніх тварин, оператор крематорію та касир.

    До слова, в Україні за підсумками липня найбільше пропозицій роботи отримали фахівці зі сфери продажів (18.2% від загальної кількості вакансій), ІТ/ телекомунікацій (12.2%), а також медики і фармацевти (кількість вакансій для них, порівняно з червнем, зросла на 1,7%).

    Читайте також:
    Теги: економіка зарплата медицина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, які професії будуть користуватися великим попитом у найближче десятиліття