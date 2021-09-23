Стало відомо, які професії будуть користуватися великим попитом у найближче десятиліття

У світі значно зросте попит на працівників медичної галузі

Всевітній економічний форум оприлюднив прогноз, попит на які 20 професій зростатиме у наступні 10 років. Із 20 професій, які увійшли до списку, дев'ять пов’язані з охороною здоров’я.

Зокрема, суттєво збільшиться попит на такі медичні професії як медсестри, помічники лікарів, менеджери медичних служб, епідеміологи та фізіотерапевти, а також викладачі медичних спеціальностей для закладів вищої освіти.

Інфографіка: weforum.org

З IT-спеціальностей ставатимуть більш затребуваними спеціальності програміста, спеціаліста з інформаційної безпеки та аналітика з дослідження операцій, а також спеціалісти з оцінки ризиків та консультанти з генетики.

Серед інших професій, на які зростатиме попит на ринку праці, зокрема, присутні такі, як тренер домашніх тварин, оператор крематорію та касир.

До слова, в Україні за підсумками липня найбільше пропозицій роботи отримали фахівці зі сфери продажів (18.2% від загальної кількості вакансій), ІТ/ телекомунікацій (12.2%), а також медики і фармацевти (кількість вакансій для них, порівняно з червнем, зросла на 1,7%).

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