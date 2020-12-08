ЄСВ з 2021 року: хто звільняється від сплати

Зміни в законодавстві України

З 1 січня 2020 року набувають чинності зміни до закону про єдиний соціальний внесок.

«У зв'язку з прийняттям Закону № 592-ІХ« Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації щодо кола платників »внесено низку змін до Закону № 2464-VI« Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»», – йдеться у повідомленні контролюючих органів.

Хто звільняється від сплати ЄСВ з 1 січня:

ФОП і особи, які ведуть незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу років або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», і отримують за законом пенсію або соціальну допомогу;

такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Також передбачено звільнення від сплати за себе єдиного внеску:

осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність, за умови постановки їх на облік в якості фізичних осіб - підприємців та ведення ними одного виду діяльності одночасно як фізичною особою – підприємцем, так і особою, яка провадить незалежну професійну діяльність;

осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність та фізичних осіб – підприємців, які мають основне місце роботи, за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб в розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Джерело: Finance