Фінансисти розповіли, що чекає українців на ринку праці найближчим часом

Бізнес і населення частково пристосувалися до роботи в умовах пандемії

Безробіття у 2021 році скорочуватиметься помірними темпами та у 2022 році знизиться до природного рівня – НБУ

В другому півріччі 2020 року ситуація на ринку праці поступово поліпшувалася. Менш обтяжливі умови карантину, пристосування бізнесу до роботи в умовах обмежень та державна підтримка сприяли попиту на робочу силу. Про це повідомляють в НБУ.

Водночас ризик нових спалахів пандемії стримує відновлення зайнятості. Попит на робочу силу залишався стійким, попри посилення карантину в березні 2021 року. Громадяни також активно шукали роботу, хоча під час локдауну менш охоче.

Доходи населення продовжують зростати, у тому числі через підвищення мінімальної зарплати та індексацію пенсій.

Поступове зростання зайнятості

Протягом другої половини 2020 року стан ринку праці поступово поліпшувався. Населення поверталося до пошуку роботи (тобто збільшувалася участь населення в робочій силі). Водночас поліпшувалася й зайнятість, а сезонно скоригований рівень безробіття скоротився (до 9.7% у IV кварталі).

Порівняно більшим попитом серед роботодавців користувалися працівники з досвідом. Водночас поліпшилася зайнятість і серед молоді, передусім чоловіків. Утім рівень безробіття в цій групі лишається найвищим, попри все ще суттєво менший рівень участі в робочій силі ніж рік тому, зазначають в НБУ.

На початку 2021 року відновлення ринку праці тривало. Згідно з опитуваннями щодо ділових очікувань у I кварталі підприємства усіх секторів, крім послуг, мали кращі очікування щодо кількості зайнятих, ніж рік тому (утім опитування проводилося в лютому, тому підприємства могли не врахувати посилення карантину в березні).

Бізнес і населення частково пристосувалися до роботи в умовах пандемії. Попри березневий карантин «червоних зон» у деяких областях, кількість вакансій на сайтах із пошуку роботи зростала та залишалася істотно вищою ніж рік тому.

Громадяни також активно шукали роботу, хоча під час локдауну менш радо. Очікування громадян щодо динаміки безробіття також погіршувалися. Це зокрема може пояснюватися потребою в догляді за дітьми у зв’язку із закриттям дошкільних навчальних закладів.

Підтримували зайнятість і державні програми. Наприкінці 2020 року ухвалено низку законів, що, зокрема, передбачали одноразову допомогу до 8 тис. грн найманим працівникам та ФОП, які втратили частину доходів через локдаун. Майже 0.5 млн осіб отримали компенсацію за цією програмою. Крім того, в березні ухвалено продовження таких виплат і протягом 2021 року.

У результаті в I кварталі 2021 року, за оцінками НБУ, безробіття скорочувалося, утім стриманим темпом – до 9.6% у с/с вимірі.

Доходи населення

Після падіння у II кварталі 2020 року, надалі доходи населення зростали. Так, у IV кварталі зростання доходів прискорилося як у реальному (6% р/р), так і номінальному вимірі (13% р/р). Цьому сприяли передусім соціальні програми та підвищення зарплат в Україні.

Варто зазначити, швидке відновлення економіки в другому півріччі підтримало зростання зарплат у більшості видів економічної діяльності. За результатами 2020 року номінальні зарплати зросли у всіх секторах, за винятком ресторанно-готельного та авіатранспорту.

У приватному секторі найвищі темпи спостерігалися в ІТ, який легко «перейшов» на віддалену роботу та мав високий попит на свої сервіси. Зростання зарплат забезпечувалося також збільшенням бюджетних видатків на охорону здоров’я та інші види діяльності з переважно бюджетним фінансуванням (освіта, держуправління, адміністрування).

Крім підвищення пенсій, мінімальної зарплати та прив’язаних до неї виплат, вагомим був вплив державних програм із підтримки підприємців. Вищі темпи зростання за категорією прибуток та змішаний дохід свідчать про поліпшення фінансового стану підприємців.

Відкриття кордонів та попит на трудові ресурси в країнах-сусідах забезпечили зростання надходжень від трудових мігрантів у IV кварталі.

Уведення загальнодержавного карантину в січні та посилення обмежень у деяких регіонах у березні 2021 року ймовірно дещо уповільнять темпи зростання доходів населення в I кварталі 2021 року. Водночас часткова адаптація бізнесу до карантинних обмежень і розширення урядової підтримки, зокрема, підвищення мінімальної заробітної плати з січня, індексація пенсій з березня, збільшення субсидій тощо, підтримають зростання доходів населення в I кварталі 2021 року.

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