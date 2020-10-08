Створено Єдиний сервіс 104.ua для обслуговування споживачів газу по всій Україні



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«Для кожного споживача газу 104.ua – це єдина точка входу до цілої екосистеми сервісів»

8 жовтня 2020 року, Київ. 104.ua об’єднала в єдиний сервіс усі онлайн та мобільні послуги для споживачів газу, мережу зі 120 клієнтських просторів та Всеукраїнський контакт-центр.

Єдиний сервіс 104.ua об’єднує три основних напрямки сервісів:

контакт-центр, який вже забезпечує обслуговування до 60 млн звернень на рік;

особистий кабінет та інші онлайн та мобільні сервіси, а також чат-боти 7104 у Viber та Тelegram, якими користуються понад 4 млн клієнтів;

120 центрів обслуговування клієнтів у зручних місцях для вирішення усіх газових питань.

У компанії 104.ua працює 1600 висококваліфікованих фахівців, які щодня обслуговують тисячі клієнтів у 16 областях України.

В планах компанії розширити географію сервісного покриття на всі регіони України.

«Для кожного споживача газу 104.ua – це єдина точка входу до цілої екосистеми сервісів. 104.ua доступний незалежно від того, де мешкає клієнт, де розташований його газифікований будинок або квартира. Єдиний сервіс працює без прив'язки до географії газових компаній, отже – 104.ua не має кордонів», – зазначив директор ТОВ «104.ЮА» Юрій Петрук.

8 жовтня компанія 104.ua відкрила інноваційний центр обслуговування 104.ua клієнтський простір на Хрещатику 52, який працює для відвідувачів з будь-якої точки України.

В основу нового клієнтського простору покладено філософію відкритості. Відвідувачі клієнтського простору на Хрещатику, 52 можуть самостійно обрати зручне місце для обслуговування та у будь-який час скористатися послугами консультантів.

Інноваційний клієнтський простір облаштований тачскрін моніторами та унікальними терміналами 104.ua, які відкривають доступ до онлайн сервісів компанії 104.ua. Із їх допомогою відвідувачі можуть пройти швидку ідентифікацію та провести операції за особовим рахунком: передати показання лічильника, сплатити за газ і його доставку, пройти реєстрацію в Особистому кабінеті, роздрукувати рахунки та інші документи.

Єдиний сервіс 104.ua і надалі буде розширювати кількість та якість сервісів, необхідних споживачам газу.

Компанія 104.ua заснована Регіональною Газовою Компанією з метою впровадження єдиних стандартів якісного обслуговування споживачів природного газу. РГК – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.