Суд наступного тижня розгляне позов нардепа до уряду з вимогою звільнити голову НКРЕКП Тарасюка

Президент Зеленський призначив Тарасюка членом НКРЕКП у жовтні 2019 року

Нардеп Волинець вимагає від уряду невідкладно звільнити голову НКРЕКП через грубе порушення ним антикорупційного законодавства

Окружний адміністративний суд Києва планує 25 листопада розглянути позов лідера Незалежної профспілки гірників, нардепа Михайла Волинця до Кабінету Міністрів з вимогою звільнити голову НКРЕКП Валерія Тарасюка.

Про це свідчать дані офіційного порталу «Судова влада України».

Суд прийняв до розгляду позов Волинця ще 12 жовтня.

Нардеп вимагає від уряду невідкладно звільнити голова НКРЕКП через грубе порушення ним норм закону пру НКРЕКП та антикорупційного законодавства.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Тарасюка членом НКРЕКП у жовтні 2019 року. У листопаді його обрали новим головою регулятора.

У грудні того ж року на енергоринку почалася криза, яка уже в березні 2020 року стала найбільшою за всю історію незалежної України.

За даними тимчасової слідчої комісії (ТСК) парламенту, яка була створена навесні 2020 для з'ясування причин кризи, відповідальність за неї лежить на НКРЕКП і керівництві комісії.

Восени 2020 підходи НКРЕКУ до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на ринку на регулятор поклав Антимонопольний комітет України, зобов'язавши комісію припинити маніпуляції та штучне обмеження конкуренції.

На тлі критики роботи регулятора додатково розгорівся корупційний скандал навколо глави НКРЕКУ Валерія Тарасюка через енергетичний бізнес його родини. За даними ТСК, сім’я Тарасюка має безпосереднє відношення двох компаній, які займалися торгівлею електроенергії.

Після публікації цих даних, НКРЕКП без допуску преси анулювала обидві ліцензії компаніям «Еф енд Ем Україна» та «Трест Київенергопроект», керівництво якими прямо чи опосередковано здійснював його рідний брат.

Депутати-члени ТСК звернулися до ДБР та НАБУ з вимогою розпочати розслідування щодо цих компаній та можливих зловживань голови НКРЕКП.