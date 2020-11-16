Апеляційний суд скасував заочний арешт президента-втікача Януковича

Апеляційний суд скасував арешт колишнього президента Віктора Януковича, який втік з України шість років тому. Раніше Печерський районний суд Києва визначив такий запобіжний захід ще 12 травня 2020 року.

Питання щодо запобіжного заходу Київський апеляційний суд розглянув на своєму засіданні 16 листопада.

Справа стосується побиття учасників Революції гідності 18 – 20 лютого 2014 року. Тобто, вона не має нічого спільного з державною зрадою, за яку Віктора Януковича раніше засудили.

Крім того, своїм рішенням апеляційний суд призначив новий розгляд справи в суді першої інстанції. Таким чином феміда майже повністю задовільнила позов адвокатів Януковича.

Печерський райсуд Києва 12 травня задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою у справі про розстріли на Майдані.

Перед цим, 4 травня, Печерський суд ухвалив рішення про заочний арешт Януковича у справі про узурпацію влади.

Адвокат експрезидента-втікача Віталій Сердюк заявив, що рішення суду «засноване на сфабрикованих прокуратурою матеріалах і є незаконним».

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Окрім того, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.