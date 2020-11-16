Водій таксі, що зніс людей на зупинці, арештований на два місяці

Внаслідок ДТП загинули дві людини, ще дві отримали травми

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці водію таксі, який вранці 13 листопада спричинив ДТП із двома загиблими на Великій кільцевій дорозі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Дії 23-річного підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб.

Нагадаємо, 13 листопада на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск.

У результаті ДТП загинули дві людини: на місці аварії відразу загинула одна людина, ще одна – померла в присутності бригади швидкої допомоги. Крім того, медики шпиталізували двох постраждалих.

Згодом з'явилося відео моменту цього жахливого ДТП.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко озвучив попередню причину ДТП.

Поліція затримала водія таксі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП в м. Києві.